Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (2)

'HUZUR DOLU BİR TÜRKİYE İSTİYORUM'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, partililerle buluştu. Belediye başkan adaylarının 31 Mart yerel seçiminden zaferle çıkacağını kaydeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "1 Nisan'dan sonra geleceğiz, Hekimhan'a tekrar geleceğiz, Malatya'ya da tekrar geleceğiz. Beraber gideceğiz, belediye başkanlarımızın birer kahvesini içeceğiz. Yeter mi? Hayır. Bir de diyeceğiz ki 'Söz verdiniz, şunu şunu yapacağız'. O sözlerin de hep beraber takipçisi olacağız. Huzur dolu, bereket dolu bir Türkiye istiyorum. İşsizliğin olmadığı, kavganın olmadığı, ayrımcılığın olmadığı; her insanın evinde mutlu, huzurlu olduğu, çocukların yatağa aç girmediği, huzur içinde yaşadığı, herkesin düşüncesini rahatlıkla ifade ettiği, düşüncelerin yasaklanmadığı, insanların kinle öfkeyle ayrıştırılmadığı bir Türkiye dileğiyle herkesi selamlıyorum" diye konuştu.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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