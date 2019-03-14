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Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

'SİYASET KAVGA ALANI DEĞİL' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, partililerle buluşmasında hitap etti.

Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (3)

'SİYASET KAVGA ALANI DEĞİL'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, partililerle buluşmasında hitap etti. Siyasetin, hizmet yarışı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bize oy vermezseniz size hizmet getiremeyiz. Size söz veriyorum; başkanı seçin, size her türlü hizmeti getireceğim. Diyeceksiniz ki 'Nereden çıktı her türlü hizmet?' Bizim belediyelerimiz var, kardeş belediyeler var. Hakkari'nin asfaltını yaptık mesela. Ne oldu bizim memleketimiz, yurdumuz? Beraber, kardeşçe, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Siyaset, kavga alanı değildir. Siyaset, kin gütme alanı değildir. Siyasette hizmet yarışı olur. Belediye başkanı yaptıysa başımızın üstüne, yapmadıysa 'Kusura bakma' deme zamanıdır. Siyasetin yeri budur. Size bazı rakamlar vereceğim. Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Türkiye'de toprak mı yok? Biz eskiden dünya kadar pamuk ekerdik, ihraç ederdik, döviz elde ederdik. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Memlekette tütün mü yok Allah aşkına? Adıyaman burada zaten. Baktığınız zaman o meşhur Türk tütünü nereye gitti? Niye ithal ediyoruz bunları?" dedi.
'YANLIŞ YAPIYORLARSA, DUR, DİYECEKSİNİZ'
Demokraside vatandaş oyunun belirleyici olduğunu vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu herkes kendisine sorsun. Ne oldu bu ülkede de 17 yılın sonunda hep beraber soğan kuyruğuna girdik? Şimdi canlı hayvan, et, nohut, fasulye, mercimek, her şey dışarıdan geliyor. Köylü ne olacak? Diyorlar ki 'Efendim üretici pahalıya satıyor'. Bakın, patates getirecekler, 200 ton sıfır vergi. Sıfır gümrük vergisiyle mazotu getir, ver çiftçiye. Bak bakalım ne oluyor. Çiftçiye hakkı olan teşviki vermiyorlar. Demokrasilerde sizin oyunuz belirleyicidir. Yanlış yapıyorlarsa 'Dur' diyeceksiniz, bu kadar" diye konuştu.
Konuşmasının ardından kendisini çaya davet edenlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kent sakinleriyle sohbet edip, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (3)Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (3)Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (3)Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (3)

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