Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (5)

‘BİZ KİMSENİN AŞIYLA, İŞİYLE UĞRAŞMAYIZ’

Adıyaman’ın Besni ilçesinde partisinin seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendi. CHP’nin sürekli eleştirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, partisinden kimsenin kul hakkı yemediğini belirterek, "Bizi sürekli eleştiriyorlar, CHP şöyle CHP böyle, ama CHP kul hakkı yemez. Belediye başkanları kul hakkı yemez. Bütçe görüşmeleri sırasında demiştim ki, asgari ücret 2 bin 200 lira olsun. 2 bin 200 lirayla insanlar hiç değilse kör topal geçinebilsinler. 2 bin 200 lira yapmadılar, 2 bin 20 lira yaptılar. Ama bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira. Şimdi başkan inşallah seçilecek, koltuğa oturacak. 1 Nisan'dan itibaren Besni Belediyesi'nde çalışanların asgari ücreti net 2 bin 200 lira olacak. Söz mü başkan? Sözü aldık. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan 2 bin 20 lira alırken, 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 lira alacak. Biz kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayız. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Her evde tencere kaynasın. Her evde huzur olsun. Her evde bereket olsun. Bunu istiyoruz. Dolayısıyla sayın başkan. Başkan olduğun zaman hiçbir işçinin işine son vermeyeceksin. Efendim bu işçi AK Parti'li, bu işçi MHP’li, bu işçi Saadetli, bu işçi bilmem hangi partiden diye ayrım yapmayacaksın. Kim çalışıyorsa alın terine değer vereceksin. Herkesin işine, herkesin aşına saygı göstereceksin. Söz mü? Üç konuda söz aldık. İnşallah 1 Nisan'da makamına oturacak ve geleceğiz Besni’ye beraber kahvesini de içeceğiz Her halde Besni üzümü de ikram eder. Dolayısıyla birlikte verdiği sözlerin takipçisi olacağız. Ben de takipçisi olacağım, sizde takipçisi olun” dedi.