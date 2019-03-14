HABER

Kılıçdaroğlu: “Biz kavgadan yana değiliz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde yaptığı konuşmada, “Siyaset kavga yeri değildir, hizmet yeridir” dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun önünde partililere seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde yaptığı konuşmada, “Siyaset kavga yeri değildir, hizmet yeridir” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun önünde partililere seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Siyaset kavga alanı değildir, siyaset kin gütme alanı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Kavgaya gerek yok, barıştan yanayız, bayrağımızdan ve milletimizden yanayız. CHP’li belediyelerde asgari ücreti tüm belediyelerde 2 bin 200 TL uyguluyoruz. Allah’ın izniyle 1 Nisan’dan itibaren asgari ücret bu belediyede 2 bin 200 TL olacak. Biz kimsenin aşı işiyle uğraşamayız. Herkes kazansın, her evde huzur olsun istiyoruz. Kim çalışıyorsa kim üretiyorsa hepsinin ücreti aynı olacak ve kimsenin işine son verilmeyecek. Herkesin belediye başkanı olacak" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
"Muhtarlarla işbirliği yapacaksınız. Muhtarla birlikte belediyeyi yöneteceksiniz. Başkandan bunların sözünü alıyorum. İnsana hizmet etmek Hakka hizmet etmek demektir. Herkesin kimliğine saygım vardır, herkesin inancına saygımız vardır. 2018 yılında 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Tütünü niye Adıyaman’da üretmez de ithal eder. Biz kavgadan yana değiliz, barıştan, huzurdan, üretmekten yanayız. Bir ülke üretirse dünyada söz sahibi olur, işsizlik olmaz. İşsiz sayısı 7.5 milyona dayandı. Dünyanın bütün ülkelerinde işsizlikle mücadelenin tek yolu üretmektir. Çiftçi üretecek, fabrika üretecek. Her yerde üretim olacak. Üretirseniz, çalışırsanız, alın teri dökerseniz memlekette sorun olmaz. Para yok diyorlar. Ne demek para yok? Hepimiz vergi ödüyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Bu kadar vergi ödeniyor nereye gidiyor bu vergiler? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilirse İmamoğlu’yla birlikte buraya geleceğiz. Para çok. Önemli parayı yerinde harcamaktır."

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Mansur Yavaş: Atacağımız insanlar belli (2)Mansur Yavaş: Atacağımız insanlar belli (2)
Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmediKılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.