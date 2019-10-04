HABER

Kılıçdaroğlu: “Biz milliyetçilik anlayışımızı Beş Parmak Dağları’na yazmışız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kafatası milliyetçisi olmadıklarını belirterek, “Bizim milliyetçilik anlayışımızı biz Kıbrıs’ın Beş Parmak Dağları’na yazmışız” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant’ta yapacağı kamp öncesinde CHP’li belediyeleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kafatası milliyetçisi olmadıklarını belirterek, “Bizim milliyetçilik anlayışımızı biz Kıbrıs’ın Beş Parmak Dağları’na yazmışız” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant’ta yapacağı kamp öncesinde CHP’li belediyeleri ziyaret etti. Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışının ardından Başkan Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti. Bolu Belediyesi ziyaretinin ardından Kıbrıscık ilçesine giden Kılıçdaroğlu, Kıbrıscık Belediye Başkanı’nı da ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

“Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk’ten gelir”
Kıbrıscık’ta kendisini karşılayan halkta milliyetçilik üzerinden hitap eden Kılıçdaroğlu, “Bizim milliyetçilik anlayışımız kafatası milliyetçiliği değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk’ten gelir, bizim milliyetçilik anlayışımız Ecevit’le devam eder. Bizim milliyetçilik anlayışımız şudur, Mısır’daki sağır sultan da duysun. Bizim milliyetçilik anlayışımızı biz Kıbrıs’ın Beş Parmak Dağları’na yazmışız. Akdeniz’in sularına yazmışız milliyetçilik anlayışımızı. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını terk etmek yoktur. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken niye kimsenin sesi çıkmıyordu da sadece ben konuşuyordum. O toprak bizim toprağımızdır. Kimse toprağını terk edemez. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz. Herkes bunu iyi bilsin” dedi.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralıBakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı
İzmir'deki Picasso sergisine ziyaretçi akınıİzmir'deki Picasso sergisine ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

Emniyet duyurdu! Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.