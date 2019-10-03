Kılıçdaroğlu: Bizim de çok kabahatimiz kusurumuz var

Dünya Avşarlar Derneği’nin 4'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde hava yolu ile Adana’ya geldi. Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa katılan Kılıçdaroğlu, Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya tarafından karşılandı. CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarda doğru anlatılmadığı öne sürerek, "Mustafa Kemal Atatürk, 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurar. Erkeklerin büyük bir kısmı savaş meydanında şehit olmuştur ve çoğu çocuk babasız kalmıştır. Çoğumuz bilmeyiz. Ama onun tarihini, ne için kurulduğunu bilirsek geleceği daha güzel inşa ederiz" dedi. Atatürk'ün savunma sanayi tesisi ve uçak fabrikası kurduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ni toplar. Çünkü 1 metrelik demir yolu ülkede yoktur. 1923'de şu karara varırlar, 'Bizim önemli bir savunma sanayine ihtiyacımız var' derler. Kırıkkale’de entegre bir silah fabrikası kurulur. Ne oldu şimdi Kırıkkale’ye. 1925’de Kayseri’de uçak fabrikası kurulur. 1934'de Kayseri'de imal edilen ilk uçak Ankara'ya iner. Eskişehir'de savaş uçağı yapan fabrikalar vardır. Fabrikamız vardır. Genç Türkiye Cumhuriyeti 112 savaş uçağı imal etmiştir" diye konuştu.

UÇAKLAR MÜZEDE SERGİLENMİYOR Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiği savaş uçaklarının ülkedeki müzelerde sergilenmediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim müzelerimizde imal ettiğimiz savaş uçağı yok. Neden çocuklarımıza bunları anlatmıyoruz? Hangi gerekçeyle anlatmıyoruz? Bizim o genç Türkiye Cumhuriyeti'nin imal ettiği savaş uçağı Danimarka'da müzededir. Danimarka'ya ihraç ettiğimiz uçak onların müzelerinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin müzesinde bizim dedelerimizin ürettiği uçak yoktur. Uçağın logosu bir kağnıdır. Çünkü İnebolu'dan silahlar kağnılarla Ankaya’ya gitmiştir. Biz bunları çocuklarımıza öğretiyor muyuz? Hayır." "TÜRKİYE EN KRİTİK DÖNEMİ YAŞIYOR" Marshall yardımları sonrasında Türkiye’nin zor duruma girdiğini aktaran CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Marshall yardımlarını biliyorsunuz değil mi? Denizaltı yapan, dünyada uçak üreten 7 ülkeden biriydik. Bunları bize bedava verdiler. Uçak verdiler, çıkartma gemileri verdiler. Bizim fabrikaların tamamı kapandı. Kıbrıs Barış Harekatı ile uyandık. 'Biz size silahı verdik ama izin vermedik' dediler. İlk o zaman kafamız dank etti. Tarihimizi unutuyoruz ve unutturuyoruz. 16 devlet kurduk diye övünüyoruz ama bu övünülecek şey değil. 15’ini batırdık demektir. Türkiye kendi tarihinin en kritik dönemini yaşıyor. Pamuk, et, canlı hayvan ve mercimek ithal ediyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Saray Millet İttifakı'nın dağıtmak için özel çalışma yapıyor, ittifakın bozulacağını sanmıyorum "CHP'NİN DE KABAHATİ VAR" CHP'nin Türkiye'de çok kusuru ve kabahati olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizimde çok kabahatimiz, kusurumuz var. Var yani, gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel mesele haline getirdik. Sanane kardeşim ya, kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı. 'Neden Türkiye bu haldedir?' demeli. Bunları yapmalıyız. Şu anda Ortadoğu’da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kim kazanıyor? Beyler, egemen güçler kazanıyor. Bedeli fakir, fukara ve hepimiz ödüyoruz. 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Çoğu vatandaşımız onlara kızıyor. Suriyelilerin ne günahı var. Savaştan kaçmış gelmişler buraya. Kim Ortadoğu’yu bir bataklığa çevirdi? Kim onları getirdi onları? Sorgulamamız lazım. Klasik siyasi anlayışın dışına çıkmamız lazım. Bunları aşmak zorundayız." "FARKLI DÜŞÜNENLERİ DİNLEMEMİZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, farkı düşünen insanları dinlemek gerektiğine vurgu yaparken, konuşmasını şöyle tamamladı: "Orta çağda bütün dünya, dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Bir kişi çıktı ve 'dünya yuvarlaktır' dedi. Mahkemeye götürdüler ve yine 'dünya yuvarlaktır' dedi. Kim haklı çıkıyor? Şimdi bütün dünya o adamın teorisine destek veriyor. Dolayısıyla bizlerin farklı düşünenleri eleştirmek değil, dinlememiz lazım. Farklı düşündü diye yakalayıp suçlamamıza gerek yok." Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu’na dernek tarafından bir takım hediyeler takdim edildi. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından gittiği otelde mangal başına geçip, kebap pişirdi. CHP lideri, daha sonra Adana Havalimanı'ndan uçağa binerek kentten ayrıldı. (DHA)

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bizim de çok kabahatimiz kusurumuz var "Türkiye, dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur"