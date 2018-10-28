Kılıçdaroğlu: Bizlerin sorumluluğu Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını; fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, yaşadığımız sorunlardan kurtulmamız açısından yol göstericidir. Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü; saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini; rantiye sınıfı yerine üretenin kazanmasını; tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı şu şekilde: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyetimiz, bilimin hakiki yol göstericiliğini esas alan bir büyük medeniyet yürüyüşünü temsil eder. Bu yürüyüşün talimatı, 'Benim naciz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini sağlayan medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten alınmıştır.