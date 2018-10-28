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Kılıçdaroğlu: Bizlerin sorumluluğu Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını; fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, yaşadığımız sorunlardan kurtulmamız açısından yol göstericidir.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını; fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, yaşadığımız sorunlardan kurtulmamız açısından yol göstericidir. Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü; saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini; rantiye sınıfı yerine üretenin kazanmasını; tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı şu şekilde: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyetimiz, bilimin hakiki yol göstericiliğini esas alan bir büyük medeniyet yürüyüşünü temsil eder. Bu yürüyüşün talimatı, 'Benim naciz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini sağlayan medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten alınmıştır.

BİZLERİN SORUMLULUĞU CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMAKTIR
Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını; fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, yaşadığımız sorunlardan kurtulmamız açısından yol göstericidir. Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü; saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini; rantiye sınıfı yerine üretenin kazanmasını; tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır. Unutulmamalıdır ki 16 Mayıs 1919'da bir avuç yol arkadaşıyla İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla, Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırmayı ve Cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 95. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

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