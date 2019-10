Kılıçdaroğlu, Bolu’da temel atma törenine katıldı

“Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz”

Kılıçdaroğlu, “Bir kentte huzurun yolu her evde huzur varsa o kentte huzur vardır. Belediye başkanlarımız para harcarlar örneğin burada bölge müdürlüğü yapacaklar vatandaşın parası bu. Yapmamız gereken bizim siyasette çok alışık olmadığımız gereken kuralı hayata geçireceğiz. Belediye başkanlarımız harcadıklarının hesabını milletimize verecek. Diyorlar ki havaalanı, köprü, tünel yaptık ama bir şeyi soruyoruz kaça yaptınız bu milletin parası çünkü. Benim ödediğim parayı bir yere harcıyorsan onu kaça yaptığını bana söylemek zorundasın. Siyasi kirlilikten bunu yaptığımız zaman arınmış olacağız. Harcanan her kuruşun hesabını bizim belediye başkanlarımız milletine verecekler. Ne için temiz bir siyaset, düzgün bir siyaset için. Siyaset kolay değildir, siyaset zenginleşme, köşeyi dönme aracı değildir, halka hizmet etmenin en temiz yolu olmak zorundadır. Vatandaşlar arasında ayrım değil herkesi kucaklayan ve herkese hesap veren bir siyaset anlayışı. Biz bu nedenle güçlü olmak zorundayız. Siyaseti yapanlar zenginleşip köşeyi dönerse bilin ki orada bir şey vardır” diye konuştu.