Kılıçdaroğlu böyle isyan etti: Belediye başkanlarımızın görev yapmaması için her türlü engeli gösteriyor

"TÜRKİYE'Yİ BÖLGENİN ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bütün belediye başkanlarına "bulunduğunuz beldede bir tek çocuk dahi yatağa aç girmeyecek" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her çocuk huzur içinde akşam evde yatağına girecek. Dolayısıyla bu çerçevede halka umut veren bir dili kullanacağız, negatif bir dil kullanmayacağız. 'Mahvolduk, öldük, eyvah...' yok böyle bir şey... Tam tersine 'biz güçlüyüz, imkanımız var, Türkiye'nin imkanları var'... Evet gerçekten de var, Türkiye'nin imkanları. Türkiye güçlü, evet gerçekten de güçlü. Şunu söyleyin, bizim en büyük gücümüz nedir? Genç insan gücü. Nüfusun yarısından fazlası genç, taşı sıksa suyunu çıkaracak ama şimdi işsiz. Biz bunların tamamına istihdam alanı yaratacağız, tamamı çalışacak, tamamı üretecek. Türkiye'yi bölgenin üretim üssü haline getireceğiz, bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bizim Merkez Türkiye Projesi'ni asla unutmayın, 2035 yılına kadar kişi başı gelirin 20 bin dolar olmasını hedeflemiştir. Projenin bulunduğu alanda da kişi başına gelirin 25 bin dolar olması hedeflenmiştir. Onun üzerinde uzun uzun sosyoloğu da iktisatçısı, ekonometri uzmanı da tarımcısı da her alandaki uzman çalıştı, dolayısıyla biz Türkiye'yi bölgenin her alanda önemli bir üretim üssü haline getireceğiz. Bunu da her gittiğiniz yerde ifade edebilirsiniz."