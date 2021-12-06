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Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye hayır diyeceğiz

06.12.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye hayır diyeceğiz

2022 bütçesinin "kumpas bütçesi" olduğunu berliten Kılıçdaroğlu, "Bu bütçeye hayır diyeceğiz" dedi.2022 bütçe görüşmeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda başladı. TBMM'de bütçe konusunda açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetini sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Tek kişilik hükümette bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişidir, gelip burada sunmalı, bütçesinin arkasında durmalı, hangi gerekçeyle yaptığını bilmeli, biz de bilmeliyiz artı bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermeli" dedi.

"Bu bütçe kimin sorununu çözüyor? Çiftçinin sorununu çözüyor mu mesela?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Ben çiftçiyi, esnafı, sanayiciyi, turizmciyi dinliyorum, siz kimi dinliyorsunuz, siz birbirinizi dinliyorsunuz" diye konuştu.

Hükümetin faizi düşük tutma politikasını da eleştiren Klıçdaroğlu, "Hangi faiz, çiftçinin faizinin sıfırladınız mı siz?" dedi.

"Bu bütçe, milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe, fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin fakirleştiren bir bütçedir. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir" diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin 2022 bütçesine hayır diyeceğini açıkladı.

AKP kınama cezası istedi

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında kullandığı jestler ise AKP'li vekillerin tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaptığını savunan ve özür dilemesini talep eden AKP'li vekiller görüşmelere ara verilmesini istedi. Konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu ise "Bu bütçenin size vereceği bir şey yok. Bu bütçe kabul edilsin göreceksiniz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

AKP Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı jeste tepki göstererek tüzük gereği kınama cezası verilmesini talep etti.

TBMM'de bütçe görüşmeleri 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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