KILIÇDAROĞLU: BU DEVLET SIRADAN BİR DEVLET DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen 2018 yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, "Hepimizin yürekli gazetecilere ihtiyacı var. Hepimizin birlikte mücadele etmeye ihtiyacı var. Çünkü bu devlet sıradan bir devlet değil. Kanla, gözyaşıyla kurulan, demokrasi için ağır bedeller ödenen bir devlet. O zaman birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde uğradığı saldırıda yaralanan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ'ı hastanede ziyaret ettikten sonra Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen 2018 yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, ödüle layık görülen Hürriyet Gazetesi Ekonomi Muhabiri Dinçer Gökçe’ye ödülünü takdim ettikten sonra salondaki gazetecilere seslendi. Türkiye koşullarında gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Gazetecilikte mesai diye bir kavram yoktur. Yağmur mu var, hava sıcak mı, hava soğuk mu bakılmadan geniş kitleler bilgilensin diye, gazeteciler oraya koşarlar. Eğer gazeteci rahat bir haber yapabiliyorsa orada demokrasi vardır. Gazeteci, o zaman yaptığı haberden keyif alır. Ama haberi yapıp bunları geniş kitlelere yansıtamıyorsa, baskı görüyorsa orada demokrasi yoktur. Bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta budur" diye konuştu.