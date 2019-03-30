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Kılıçdaroğlu: Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

ETY MAĞDURLARINA: İKİ ELİM YAKANIZDA OLACAK CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum örgütleriyle buluştuğu toplantıdaki konuşmasını tamamlayıp salondan ayrılırken, EYT mağdurları seslenerek destek istedi.

ETY MAĞDURLARINA: İKİ ELİM YAKANIZDA OLACAK CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum örgütleriyle buluştuğu toplantıdaki konuşmasını tamamlayıp salondan ayrılırken, EYT mağdurları seslenerek destek istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, yasa tekliflerinin kabul edilmediğini belirterek, “Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını biliyorum. İYİ Parti ile ortak bir teklif de verdik. Ama MHP ve AK Parti’nin oylarıyla reddedildi. Emeklilikte yaşa takılardan bir kişi bile olsa gidip AK Parti’ye ya da MHP’ye oy veriyorsa iki elim iki yakanızda olacaktır” dedi. BÜYÜKERŞEN İLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ Otelden ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Yılmaz Büyükerşen ve partililerle birlikte Ulus Meydanı’na geçti. Burada makam aracından inen Kılıçdaroğlu’nu çocuklar ellerinde çiçeklerle karşıladı. Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt ile birlikte bir süre caddede yürüyerek halkı selamladıktan sonra kentten ayrıldı.

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