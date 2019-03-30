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Kılıçdaroğlu Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:54 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu: Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum (3) KILIÇDAROĞLU, ANKARA'DA KONUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara Kızılay Meydan'ında miting düzenlendi.

Kılıçdaroğlu: Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum (3)

KILIÇDAROĞLU, ANKARA'DA KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara Kızılay Meydan'ında miting düzenlendi. Mitingde ilk olarak Mansur Yavaş konuştu. Yavaş, "İnşallah yarın çok açık bir farkla Ankara'daki kirli siyaseti yer altına gömeceğiz ve bu kirli siyasete verilecek en güzel cevap sizin tertemiz oylarınız olacak. Sözün bittiği zamandayız. Hep birlikte yarın hem oy kullanacağız hem de sandıklara sahip çıkacağız" dedi.

'YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'
Kemal Kılıçdaroğlu ise siyasete girdiği tarihten bu yana bu kadar düzeysiz bir seçim süreci yaşamadığını söyleyerek, şöyle konuştu:
''Siyasete girdiğim tarihten bu yana bu kadar düzeysiz bir seçim sürecini hiç yaşamadım. Ne kadar bel altı vuruşlar varsa, ne kadar iftiralar varsa hepsini gördük, hepsinin tanığı sizlersiniz. Her türlü iftirayı attılar ama ne yaparlarsa yapsınlar güneş balçıkla sıvanmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu ülke için yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşı kucaklayacağız, onlar gibi kesinlikle olmayacağız. Bize oy vermeyen vatandaşımıza da saygı duyacağız. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapacak, Mustafa Kemal'in partisi yapacak. Çağdaşlığı, uygarlığı savunan parti yapacak."
Kılıçdaroğlu ve Yavaş, mitingin ardından toplanan kalabalığı selamlayarak alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mitingden görüntü
-Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Mansur Yavaş'ın konuşması
Haber-Kamera: Kaan ULU-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

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