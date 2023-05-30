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CHP'den 'genel başkanlık sorunu var mı?' sorusuna yanıt geldi! Özgür Özel açıkladı! Kulislerde bu 3 ihtimal konuşuluyor...

30.05.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler Millet İttifakı'nın yenilgisiyle sonuçlanırken CHP kadrolarında birçok ismin değişmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre ise Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde gerçekleşecek MYK toplantısında istifaları kabul etmeye hazır. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun istifa olasılığı da son günlerin en çok konuşulan gündem başlıkları arasında yer alıyordu. CHP liderinin önünde 3 seçenek olduğu belirtiliyor. CHP'li Özgür Özel "Genel başkanlık sorunu var mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

CHP'den 'genel başkanlık sorunu var mı?' sorusuna yanıt geldi! Özgür Özel açıkladı! Kulislerde bu 3 ihtimal konuşuluyor...

Seçim sonrası özellikle de CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesiyle birlikte parti kadrolarında değişim yaşanacak. CNN Türk muhabiri Dicle Canova'nın aktardığı kulis bilgilerine göre CHP'de kritik bir isim görevi bırakmak üzere odasını boşalttı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yeni grup başkanvekilinin seçimi için cumartesi gününü işaret ederken göreve 8 kişinin talip olduğunu belirtti.

İSTİFALARI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Dicle Canova'nın CHP'deki hareketliliğe dair paylaştığı kulis bilgileri şöyle:

"CHP lideri seçim gecesi istifalarını sunan kurmaylarına "Bu gece erken" demiş kabul etmemişti. Tekrar bir MYK ardından PM ve il başkanları ile toplantı yapacağını söylemiş ve "En doğru kararı hep birlikte verelim" demişti.

"KILIÇDAROĞLU BU KEZ KABUL EDECEK"

Edindiğim bilgilere göre CHP'de hafta sonu büyük ihtimalle pazar günü son bir MYK toplantısı yapılacak ve Kılıçdaroğlu o toplantıda bu kez MYK üyelerinin istifalarını kabul edecek. İstifalarını kabul etme kararı bir ara dönem MYK'sı kurmak için. Bu nedenle önümüzdeki hafta CHP Parti Meclisi'ni toplayacak ve sonrasında yeni bir MYK oluşturacak.

"BAZI İSİMLER DEVAM EDECEK"

Mevcut kurmay kadronun tamamının değişmesi beklenmiyor, birkaç isim devam edebilir. Mesela Bilgi İşlem Başkanı Onursal Adıgüzel istifa etmiş, yerine yeni bir isim, Devrim Barış Çelik atanmıştı. O devam edecek.

"ODASINI BOŞALTTI, GÖREVİ BIRAKTI!"

Ama seçim ile ilgili kritik genel başkan yardımcılıklarının değişmesi bekleniyor. Nedir onlar; parti örgütü ve örgüt yönetimi Oğuz Kaan Salıcı, seçim ve hukuk işleri Muharrem Erkek, yerel yönetimler Seyit Torun, medya ve iletişim Tuncay Özkan tarafından götürülüyordu. Danışman sıfatı ile bu görevi yapıyordu. Edindiğim bilgilere göre Tuncay Özkan odasını boşalttı, görevi bıraktı. Dolayısıyla onun yerine de medya ve iletişim ayağını yürütecek yeni bir ismin gelmesi bekleniyor."

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KILIÇDAROĞLU GÖREVE DEVAM EDECEK Mİ?

Partiyi kongreye bu ara MYK yönetimi götürecek. Kılıçdaroğlu kongre için her olasılığı ve takvimlendirme planlarını istedi.

Üç seçenek var;

1- Olağan kongre sürecini işletmek ki bunun için önce il ve ilçe kongreleri yapılacak. Dolayısıyla 8-9 aylık bir süre demek. Bu da yerel seçime Kılıçdaroğlu ile partinin gitmesi anlamına gelir.

2- Hızlandırılmış olağan kongre, bunun için en az üç aylık süre gerekiyor. Yine hızlı bir şekilde il ilçe kongreleri yapılacak ve sonbaharda kurultaya gidilecek.

3- Olağanüstü kurultay, eğer genel başkan bu kararı alırsa 45 gün sonra büyük kurultay toplanacak.

Bu son iki seçeneği tercih etmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakabileceği konuşuluyor. Ama 8-9 ayı bulacak bir olağan kurultay süreci için düğmeye basarsa 'Yerel seçimde partinin başında kalır' yorumları var.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER! CHP'DE SEÇİM CUMARTESİ

Öte yandan bugün TBMM'de açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, göreve yeni dönemde aday olmadığını açıkladı. "Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, 1 grup başkanı, 3 grup başkanvekili seçeceğiz" diyen Özel şöyle devam etti:

"Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız."

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"Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN KILIÇDAROĞLU'NA OLUMSUZ YAKLAŞIMI YOK"

“CHP’de şu anda Genel Başkanlık sorunu var mı?” Sorusuna yanıt veren Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"CHP yetkili kurullarını toplayarak sayın Genel Başkan’ın başkanlığında seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendirecek. Sayın Genel Başkan’ın değerlendirmeleri de olacak ve CHP bundan sonraki yol haritasını kamuoyu ile paylaşacak. Ben CHP’nin üyelerinin seçmenlerinin dünyanın dört bir yanından mektup gönderen gençlerin kendisine oy veren seçmenlerin Kılıçdaroğlu’na 'Siz elinizden geleni yaptınız, siz bizim için büyük bir mücadele verdiniz' diye duygu dolu yüzlerce mektubunu görüyorum. Türkiye’nin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir olumsuz yaklaşımının olmadığını görüyoruz. Bu süreci Genel Başkan tam olması gerektiği gibi ve sevgi dilini hakim kılarak geçirdi.

YOL HARİTASINI KILIÇDAROĞLU PAYLAŞACAK

"Bu kadar çok adaletsizliğin hiçbirini mazeret olarak görmedik görmüyoruz. Bundan sonraki süreçte de siyasete devam edeceğiz. CHP olarak devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan’ın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki ve bundan sonraki sürece yönelik olarak bütün seçmenlerin özellikle gençlerin ve kadınların kendisi ile paylaştıkları hepimiz gururlandırıyor. Bizim açımızdan bakıldığında bundan sonraki sürece ilişkin olarak Genel Başkan’ın, Parti Meclisi’nin ve partinin yetkili organlarının seçim değerlendirmelerinden sonra yol haritasını belirleyeceğiz. Bu değerlendirmeden sonraki süreci de sayın Kılıçdaroğlu sizlerle paylaşacak."

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