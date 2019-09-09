HABER

Kılıçdaroğlu: ’’Bu ülkede CHP var, CHP’li belediyeler ve başkanları var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 23:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler var ki bazen şaşırırsınız ama bu ülkede CHP var, CHP’li belediyeler ve başkanları var” dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.Konuşmasında 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile bir dönem birlikte çalıştığını aktaran Kılıçdaroğlu, Özal’ın devletin rakamlarına hakim, devlet harcamalarının nereye ve nasıl yapıldığını bilen birisi olduğunu belirtti.Kılıçdaroğlu, Sadri Alışık’ın da halkın haklarını savunan bir sanatçı olduğunu söyleyerek, Alışık’ın halkın yanında bir sanatçı olduğunu vurguladı.Tarihteki isimlerin CHP tarafından yaşatıldığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Özal’ı da Alışık’ı da unutmayacağız.

Kılıçdaroğlu: ’’Bu ülkede CHP var, CHP’li belediyeler ve başkanları var”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler var ki bazen şaşırırsınız ama bu ülkede CHP var, CHP’li belediyeler ve başkanları var” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.
Konuşmasında 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile bir dönem birlikte çalıştığını aktaran Kılıçdaroğlu, Özal’ın devletin rakamlarına hakim, devlet harcamalarının nereye ve nasıl yapıldığını bilen birisi olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, Sadri Alışık’ın da halkın haklarını savunan bir sanatçı olduğunu söyleyerek, Alışık’ın halkın yanında bir sanatçı olduğunu vurguladı.
Tarihteki isimlerin CHP tarafından yaşatıldığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Özal’ı da Alışık’ı da unutmayacağız. Peki unutturmayacak olanlar kimler? Sorulması gereken asıl budur. Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler var ki bazen şaşırırsınız ama bu ülkede CHP var, CHP’li belediyeler ve başkanları var. Biz bu isimleri yaşatıyoruz” diye konuştu.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise açtıkları 7 kültür merkezi, 11 kreş ve yaptıkları diğer çalışmalar ile Yenimahalle’ye sanatı ve kültürü taşıdıklarını kaydetti.
Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, Sadri Alışık’ın torunu Sadri Alışık ve çok sayıda partili katıldı.

Kılıçdaroğlu: ’’Bu ülkede CHP var, CHP’li belediyeler ve başkanları var”

Kılıçdaroğlu: ’’Bu ülkede CHP var, CHP’li belediyeler ve başkanları var”

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
Kılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler varKılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler var
CHP Sözcüsü Öztrak: “CHP, Cumhuriyeti er geç tam demokrasi ile taçlandıracaktır”CHP Sözcüsü Öztrak: “CHP, Cumhuriyeti er geç tam demokrasi ile taçlandıracaktır”

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Son dakika: Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İBB Meclis toplantısında gerginlik! AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin Yaşar Okuyan'a verdiği yanıt tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.