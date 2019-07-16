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Kılıçdaroğlu: Bu yaptırımları kabul etmiyoruz (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek yaptırım kararı almasına tepki gösterdi. TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız. AB, Türkiye'ye karşı hep çifte standart uygulamıştır. AB samimi hiçbir zaman olmamıştır. Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklarmış. Sen önce sözünü tut. Bu yaptırımları kabul etmiyoruz. AB, çifte standartlardan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur" dedi.

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