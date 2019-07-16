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Kılıçdaroğlu: Bu yaptırımları kabul etmiyoruz (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye karşı hep çifte standart uygulamıştır. AB hiçbir zaman samimi olmamıştır. Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklarmış. Sen önce sözünü tut. Bu yaptırımları kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, dün 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı. 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, darbecilere karşı çıkacaklarını belirtti. Darbe girişiminde herkesin zarar gördüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağı nerede, bunun bilinmesi gerek. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var. Baklavacı, akademisyen, çiftçi, işsiz, Bank Asya'nın önünden geçeni buldun ama en güçlü adamları bulmadın. Bir kadın öğretmen, başörtülü, 'FETÖ'cü diye gözaltına alınıyor. Alınabilir, soru sorulabilir ama bu kadın öğretmen yeni doğum yapmış. Çocuğu bir haftasını doldurmamış. Bu çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. İtiraz ettim. Hemen 'Sen FETÖ'cüsün' diye bizi suçladılar. Biraz vicdan. Çocuğun anne sütü içmesine neden müsaade etmiyorsun? Haksızlığa direnmek lazım" dedi.

'DAYISI OLAN, PARASI OLAN DIŞARIDA'
Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin ardından FETÖ borsasının kurulduğunu, güçlü olanın dışarıda gezdiğini, güçsüz olanın ise içeride olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden bir süre sonra iktidar partisinden bazı kişilerin de 'FETÖ borsası'ndan söz ettiğini kaydederek, "Dayısı olan, parası olan dışarıda. Garibanlar, askeri öğrenciler içeride. Bunların içeride ne işi var? Sırtı kalınlar dışarıda" dedi.

'GÜÇLÜ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR'
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yeni, güçlü, demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Herkesin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak zorundayız. Hiç kimse, hiçbir grup 'ben anayasa değişikliğinin dışında kaldım' demeyecektir. Anayasa kitapçığını eline aldığında, 'bu anayasa korunmalı' diyeceği bir anayasaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

'AB HİÇBİR ZAMAN SAMİMİ OLMAMIŞTIR'
Kılıçdaroğlu, dış politikaya ilişkin de dış politikanın milli olmak zorunda olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarının her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Mısır ile barışacaksın. Ortak tarihimiz ve kültürümüz var Mısır'la. Bu kavganın faturası Türkiye'ye ağır yansıyor. Mısır'a bir büyükelçi göndermeliyiz. Bir ülkeyle, bir milletle kavga edilmez. Suriye ile resmi düzeyde görüşme sağlanmalı. Şam'a neden büyükelçi göndermiyoruz? Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin de çıkarınadır. Libya'ya silah göndermekten vazgeçin. Akan Müslüman kanı. Niye insanları birbirine kırdırıyorsunuz. Orada savaşı bitirmek varken neden düşmanlığı körüklüyorsunuz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalı."

'SEN SÖZÜNÜ TUT'
Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız. AB, Türkiye'ye karşı hep çifte standart uygulamıştır. AB hiçbir zaman samimi olmamıştır. Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklarmış. Sen önce sözünü tut. Bu yaptırımları kabul etmiyoruz. AB, çifte standartlardan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur" dedi.

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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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