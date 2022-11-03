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Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

03.11.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından bu sefer de İngiltere'ye gitti. Bir dizi temaslar sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında ABD'deki ziyaretinde gündem olan 'Kayıp 8 saat' ile ilgili soru sorulması üzerine canlı yayından ayrıldı.

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından 3 gün sürecek İngiltere temaslarına başladı. Kılıçdaroğlu, dün Londra'da “Entrepreneur First” ve “The Creator Fund” yetkilileri ile bir araya geldi. KRT TV canlı yayınına bağlanan Kılıçdaroğlu'na ABD ziyaretiyle gündem olan 'Kayıp 8 saat' ile ilgili bir soru soruldu.

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SORULAN SORU SONRASI YAYINDAN AYRILDI

Programın sunucusu, Kılıçdaroğlu'na "Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor: 8 saat işte yoktu, nereye gitti diye. Başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim" ifadelerini kullanarak canlı yayından ayrıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin haberdar olmadığı bir 8 saat geçirdiği iddia edilmişti.

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İngiltere Kemal Kılıçdaroğlu

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