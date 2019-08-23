HABER

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 23:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bir dizi ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30.

Balıkesir’de bir dizi ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30. Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve Edremit ilçesinde 3. Edremit Kitap Fuarı’na katıldı.
Burhaniye’nin İskele Mahallesinde Demokrasi Parkı açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Ören Meydanı’nda 30. Burhaniye Kültür, Sanat Festivali’ne katıldı. Standları gezen Kılıçdaroğlu ardından Edremit ilçesindeki 3. Edremit Kitap Fuarına katıldı. Halka seslenen Kılıçdaroğlu “Bizim kavgamız milletin iradesiyle gelmiş kişilerin hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun milletin iradesine darbe vurarak görevlerinden alınmalarını doğru bulmadığımızı ifade etme kavgasıdır. Biz bunu söylüyoruz” dedi.
Kılıçdaroğlu anayasa konusuna değinerek, “Cumhuriyeti hep birlikte demokrasiyle taçlandıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Anayasayı değiştireceğiz. Daha demokratik bir anayasa. Hukuk sistemini değiştireceğiz. Daha demokratik bir hukuk sistemi. Diyorlar ki ‘Nasıl bir anayasa istiyorsun’ Çok açık. Darbe hukukundan arınmış bir anayasa. Çağdaş bir anayasa. Herkesin düşüncelerini özgürce ifade ettiği bir anayasa. Kimse düşüncesini ifade etti diye hapse girmediği rejimin adını istiyoruz biz. Demokrasi istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman görevimizi yapmış olacağız” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan katılımlarından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Balıkesir Koca Seyit Havalimana giderek uçak ile Balıkesir’inden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı’na katıldı

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Diagne'ye çılgın teklif!

Diagne'ye çılgın teklif!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
CHP'li başkanın odasında bulundu

CHP'li başkanın odasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Partili Yeneroğlu Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.