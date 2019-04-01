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Kılıçdaroğlu: "Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyların sayılmasının ardından açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyların sayılmasının ardından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu” dedi.
Türkiye genelinde oy sayımının neredeyse tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde toplanarak kutlama yapmaya başladı. Genel merkeze gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da basın açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, Afrin’de bugün şehit olan bir askerin ailesine başsağlığı diledi. Bugüne kadar çok sayıda seçim gerçekleştiğini fakat ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimler karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “İftira kampanyaları mı dersiniz. Medyanın zaten bunların kontrolünde olduğunu zaten biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu”
Kılıçdaroğlu, yaşadıkları bütün baskıya rağmen kazandıklarını belirterek, “Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu bizim için çok önemli bir ışık. Bütün baskılara rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu dünyanın bütün demokratları da, Türkiye’deki bu tavırdan ötürü rahatlamışlardır” şeklinde konuştu.

“48 saat kimse uyumayacak, sandıklar terk edilmeyecek”
“İstanbul’da elimizdeki verilere göre Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
“Bizi üzen şu; Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmasan biz kazandık diye açıklama yapmasını biz Binali Bey’e yakıştıramadık. Bütün ıslak imzalı tutanaklara bakıyoruz. Kavgasız, gerilimsiz bir ortamda bütün bunların gerçekleşmesini istiyoruz. Buradan İstanbul’daki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat kimse uyumayacak, sandıklar terk edilmeyecek. Göreceksiniz İstanbul’a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara’ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen bir başarı elde ediyoruz. Bizim başarımızı 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. Bu zafer değil bir başarı. Bu seçimlerde Ankara’yı, Adana’yı, Antalya’yı, Mersin’i, Kırşehir’i, Artvin’i, Ardahan’ı, Bolu’yu, Bilecik’i kazandık.”

“Kazanan aslında Türkiye”
Seçimin sıcaklığı geçtiğinde Türkiye’nin yine ekonomi gündemine yoğunlaşacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Kazanan aslında Türkiye. Seçimin sıcaklığı geçimde Türkiye tekrar ekonomiye dönecektir. Mutfakta ciddi bir yangın var. 11 Ağustos 2018’de Türkiye bundan nasıl çıkar diye 13 madde açıkladık. Bunun hiçbiri uygulanmadı. En büyük endişemiz gidip yine İMF’nin kapısını çalmalarıdır. Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” şeklinde konuştu.

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