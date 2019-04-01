CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyların sayılmasının ardından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu” dedi.

Türkiye genelinde oy sayımının neredeyse tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde toplanarak kutlama yapmaya başladı. Genel merkeze gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da basın açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, Afrin’de bugün şehit olan bir askerin ailesine başsağlığı diledi. Bugüne kadar çok sayıda seçim gerçekleştiğini fakat ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimler karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “İftira kampanyaları mı dersiniz. Medyanın zaten bunların kontrolünde olduğunu zaten biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu”

Kılıçdaroğlu, yaşadıkları bütün baskıya rağmen kazandıklarını belirterek, “Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu bizim için çok önemli bir ışık. Bütün baskılara rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu dünyanın bütün demokratları da, Türkiye’deki bu tavırdan ötürü rahatlamışlardır” şeklinde konuştu.