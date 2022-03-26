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Kılıçdaroğlu "Büyük bir umut bağladım" diyerek duyurdu: "Kaderi değiştirecek olan onlar"

26.03.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın Konseyi’nin 35. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kadıköy’de gerçekleşen törene katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Düzenlenen törende ilk defa oy kullanacak olan seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Gençlerin umutları var, özgürce yazmak ve konuşmak istiyorlar. Özellikle kaderi değiştirecek olan da 6 milyon 300 bin yeni seçmendir. Gençlere büyük bir umut bağladığımı da belirtmek isterim“ şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu "Büyük bir umut bağladım" diyerek duyurdu: "Kaderi değiştirecek olan onlar"

Basın Konseyi'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü, Caddebostan'da düzenlenen geceyle kutlandı. Kutlamaya başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gazeteci Sedef Kabaş, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İBB Genel Sekreteri Can Çağlar, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri, bilim, hukuk ve basın camiasından çok sayıda davetli katıldı. Kutlamada, TBMM önceki başkanlarından Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Hüsamettin Cindoruk'a, 'Onur Ödülü' verildi. Cindoruk'un ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

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“KADERİ DEĞİŞTİRECEK OLAN 6 MİLYON 300 BİN YENİ SEÇMENDİR"

Törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Ciddi sorunlarımız var. Hayatım boyunca hiç umutsuz olmadım.Türkiye dinamik bir ülke. Bütün sorunlarını çözebilecek bir ülke. Hapiste gazeteciler var. Doğru haberlerin bile mahkeme kararıyla kaldırıldığını biliyoruz. Anayasa'nın askıda olduğunu da biliyoruz. Bazen yasalarla bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Gazeteciler ciddi bir risk altında. Olması gereken basına yönelik sağlıklı bir kültür oluşturulması. Her görüşten gazetecinin özgürce yazabildiği, siyaset kurumunun rahatlıkla eleştirildiği bir ortama ihtiyacımız var. Bu kültürü yerleştirdiğimiz zaman haksızlıklar bir şekilde giderilir. Medya bu konuda elinden geleni yapıyor ancak büyük bir ayrışma var. Bir politikacının en büyük avantajı özgür ve bağımsız bir medyanın olmasıdır. Özgür ve bağımsız bir medya bizim göremediğimizi görür. Dolayısıyla medya bu kadar önemli. Az kaldı, inşallah hep beraber demokratik yöntemlerle sandığa giderek Türkiye'yi bir kabustan çıkaracağız. Gençlerin umutları var, özgürce yazmak ve konuşmak istiyorlar. Özellikle kaderi değiştirecek olan da 6 milyon 300 bin yeni seçmendir." dedi.

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"BÜYÜK BİR UMUT BAĞLADIM"

Kılıçdaroğlu, "Gençlere büyük bir umut bağladığımı da belirtmek isterim. Basın Konseyi'nin 35. yılını kutluyorum, 35 yıl önemli bir süreç. Bu süreçte basının sorunlarını anlatmak değerlidir. Bütün basın mensuplarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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