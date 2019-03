KILIÇDAROĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE TAPU DAĞITIM TÖRENİNDE KONUŞTU

"BU SEÇİM BİR SAVAŞ DEĞİL"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da, "Bu seçim bir savaş değil. Bir kavga değil. Hizmet için yarış. Bu seçimi öyle görüyoruz ve sonuna kadar öyle görmeye devam edeceğiz. Her şeyden önce görevimiz, birilerinin tansiyonunu yükseltmek istediği, düşmanlık tohumları ekmek istediği, hizmet yarışını adeta bir savaşmış gibi ortaya koymak istediği bu günlerde Atatürk'e sadık kalarak iç cepheyi güçlü kılmak için elimizden geleni yapmak olacak." diye konuştu.

"AÇIKLADIĞIMI BİR PROJEYİ BİR HAFTA ON GÜN SONRA ONLARDAN DUYMAYA BAŞLADIM"

Ekrem İmamoğlu ise, "Sanıyorum İstanbul heyecanlı ben her yerde bunu görüyorum. Şu süreçte şunu hissettim ki; gerçekten biz belediyeciliği bu şehre hatırlattık. İnsanı, çocukları, kadınları, gençleri ne kadar önemli olduğunu ve esas hizmetin o olduğunu hatırlattık. Zira zihinlerinde olan mega proje olarak ne varsa unuttular. Açıkladığımı bir projeyi bir hafta on gün sonra onlardan duymaya başladım. Her birini tekrar ediyorlar, bazen şaşırıyorlar. İstanbul'un enerjisi yüksek. Büyük bir değişime hazır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye tek tek çağrılan aile üyelerine tapuları dağıtıldı.

