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Kılıçdaroğlu Büyükçekmece'de tapu dağıtım töreninde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 20:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'de düzenlenen belediye ek hizmet binası açılış ve tapu dağıtım törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu Büyükçekmece'de tapu dağıtım töreninde konuştu

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'de düzenlenen belediye ek hizmet binası açılış ve tapu dağıtım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün eşlik etti.

"DÜNYANIN PARASI VAR, DÜNYANIN PARASI"
Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Bir şeyden emin olmanızı istiyorum. Bizler, varlık nedenimiz size hizmet etmektir. size hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. İnşallah sizlerin desteği, Allah'ın izniyle Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda sevginin ne olduğunu göreceksiniz. Hizmetin ne olduğunu göreceksiniz. İnsana saygının ne olduğunu göreceksiniz. Çocuklara nasıl değer verildiğini göreceksiniz. Bir beton ormanında yaşamak değil güzel bir kentte yaşama arzusunu İmamoğlu hayata geçirecek. Bazen şöyle söylüyorlar: Efendim, bütün bu projeler için para var mı? Dünyanın parası var, dünyanın parası. Ayın 31'inde, 'Efendim, kahvede arkadaşlar bekliyor, amcamın oğlu geldi, aman dur hanım bir oyla bir şey olmaz" demeyecek. Erkeklere söylüyorum, hanımlar daha hızlı gidip oy kullanıyor. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. İkinci olarak oy kullanırken elinizi vicdanınıza koymanızı istiyorum. 17 yılda memleketi ne hale getirdiler onlara bakacaksınız." dedi.

"BU SEÇİM BİR SAVAŞ DEĞİL"
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da, "Bu seçim bir savaş değil. Bir kavga değil. Hizmet için yarış. Bu seçimi öyle görüyoruz ve sonuna kadar öyle görmeye devam edeceğiz. Her şeyden önce görevimiz, birilerinin tansiyonunu yükseltmek istediği, düşmanlık tohumları ekmek istediği, hizmet yarışını adeta bir savaşmış gibi ortaya koymak istediği bu günlerde Atatürk'e sadık kalarak iç cepheyi güçlü kılmak için elimizden geleni yapmak olacak." diye konuştu.

"AÇIKLADIĞIMI BİR PROJEYİ BİR HAFTA ON GÜN SONRA ONLARDAN DUYMAYA BAŞLADIM"
Ekrem İmamoğlu ise, "Sanıyorum İstanbul heyecanlı ben her yerde bunu görüyorum. Şu süreçte şunu hissettim ki; gerçekten biz belediyeciliği bu şehre hatırlattık. İnsanı, çocukları, kadınları, gençleri ne kadar önemli olduğunu ve esas hizmetin o olduğunu hatırlattık. Zira zihinlerinde olan mega proje olarak ne varsa unuttular. Açıkladığımı bir projeyi bir hafta on gün sonra onlardan duymaya başladım. Her birini tekrar ediyorlar, bazen şaşırıyorlar. İstanbul'un enerjisi yüksek. Büyük bir değişime hazır." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından sahneye tek tek çağrılan aile üyelerine tapuları dağıtıldı.

(FOTOĞRAF)

Kılıçdaroğlu Büyükçekmece'de tapu dağıtım töreninde konuştuKılıçdaroğlu Büyükçekmece'de tapu dağıtım töreninde konuştuKılıçdaroğlu Büyükçekmece'de tapu dağıtım töreninde konuştuKılıçdaroğlu Büyükçekmece'de tapu dağıtım töreninde konuştu

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