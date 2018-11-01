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Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 23:45 | Son Güncelleme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "HDP ile ittifak yapılacak mı?" sorusunu "Biz iş birliği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla. Bizim işbirliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle. İş birliği vatandaş ile yapılır." diye yanıtladı. Erdoğan’ın kendisi hakkında açtığı tazminat davalarına da değinen Kılıçdaroğlu, 900 bin lira tazminat ödedim, evi sattım ve bir kısmını da borç aldım." dedi.

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair merak edilen her şeyi Hande Fırat'la Gece Görüşü'nde değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

DANIŞTAY'IN ANDIMIZ KARARI

İstiklal Marşı'nda ırktan bahsedilmiyor mu? Kimin ırkı bu. Danıştay'ın neden 5 yıl sonra kararı vermesini inanın bilmiyorum, o kadar çok geç kararlar alınıyor ki. Osman Kavala mesela bir yıldır içeride. Devletin tutarlı yönetildiği kanısında değilim. Hangi devletten söz ediyorsunuz. Erdoğan devleti var. Hakim karar verir, fırça atar. Böyle bir devlet yönetimi mi olur ya? Bunlar evrensel hukuka göre karar verir, yanlış da karar verebilir. Ama yargı kararını denetleyen başka kurullar vardır.

İTTİFAK KONUSU

Biz iş birliği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla... Bizim iş birliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle... İş birliği vatandaş ile yapılır. Doğrudan her vatandaşın oyunu isteyeceğiz.

"900 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEDİM"

32 tazminat davası açılmış. 32 davadan kesin olarak kaybettiğim tek dava var. Evet Burhaniye'deki yazlığımı sattım, bunu ödemek için. Götürdüm mahkemenin veznesine yatırdım parayı. Man Adası belgelerinin hepsi doğrudur. O zaman ben niye tazminat ödüyorum? Beni parayla pulla yıldıramazlar. Amaçları benim konuşmamam. 900 bin lira tazminat ödedim, evi sattım ve bir kısmını da borç aldım. CHP'nin kasasından bir kuruş bile para alınmadı. Şahsi hesabımdan ödedim hepsini. Benim de açtığım davalar var. Ben 5 paralık davalar açtım, 5 kuruşluk.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

Kendisiyle görüşüyoruz. Siyasetin önemli bir aktörüdür. Yerel birikimi olan bir insan. Saygı duyulması gereken bir siyasetçi. Şimdiden Ali mi olacak, Veli mi olacak bilmiyoruz. Memnuniyet anketi yapıyoruz şu anda. İsimler üzerinden tartışmanın anlamı yok.

BAŞARISIZ OLURSA İSTİFA EDECEK Mİ?

Benimle ilgili kararı Erdoğan mı veriyor? Biz başarısız olmayacağız, başarılı olacağız.

SILA'YA TELEFON: TOPLUM SİZİN YANINIZDA

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Sıla ile yaptığı görüşmeyi CNN Türk'te anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Kendisini aradım, üzüntülerimi dile getirdim. Türkiye'nin sevilen sanatçısı. Kadına, sanatçıya şiddeti kabul etmiyoruz. Sanatçı toplumun dinlediği, beğendiği bir kişi. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Üzülmemesini söyledim. Toplum sizin yanınızda dedim."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
AÇIK AÇIK DİYEMİYOR...İSTEMEM YAN CEBİME KOY... AKLI SIRA MİLLETİN AKLI İLE ALAY EDİYOR...AMAAAN KİM İNANIR SANA YAV....
vatandaş ne çekiyorsa senin çapsız anamuhalefetinden çekiyor zaten sırf sen varsın diye kimse senle işbirliği falan yapmaz
Elimde imkan olsa günümüz siyasetçilerinin %90 ı nı emekliye ayırırdım. Siyaset kurumu değil ülkeyi yönetmek koyun bile güdemez.
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