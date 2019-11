Kılıçdaroğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

"Önce hukuk güvenliğini sağlayacağız. Bu olmadan oymaz. Erdoğan, ben hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur dediğimde çok kızıyor. Evet Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Erdoğan istediğini hapse attırıyor mu? Attırıyor. İstediğini hapisten çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Sadece Erdoğan değil, Erdoğan'ın avukatları da bunu yapıyor. Trump kime teşekkür etti papazı teslim ettiği zaman. Yargıya mı teşekkür etti? Hayır. Erdoğan'a teşekkür etti. NASA görevlisi vardı ABD vatandaşı. Onu da serbest bırak dedi. Bırakacağım dedi. Dolayısıyla can ve mal güvenliğinin olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. Can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yere yabancı sermaye de yatırım yapmaz."

"İkinci yargı reformuna destek veriyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Adalet reformu diyorlar. Ne demektir bu? Adalet olmadığı için adalet getirmek istiyorlar. Getirdiler de biz karşı mı çıktık." ifadesini kullandı.

KHK ile birçok kişinin işine son verildiğini, bu kişilerin mahkemeden beraat kararı aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu kişiler niye görevlerine iade edilmiyor?" sorusunu yöneltti.