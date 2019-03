Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u alacağız. Herkesin oyunu alacağız. Ekrem Bey toplumun her kesimine sıcak mesajlar veren bir arkadaşımız. Toplumun her kesimini kucaklayan bir kişi. Ekrem Bey, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde büyük başarılara imza attı." dedi.

Kılıçdaroğlu, işsizin, düşük gelirlinin hakkını savunmak zorunda olduklarını belirterek, "İşsizliğin ne olduğunu sarayda oturanlar bilir mi? Hayatı boyunca işsiz kalmamış, cebinde dolardan başka para bulundurmayan bir damat, işsizliğin, yoksulluğun ne olduğunu bilir mi? Nasıl tasarruf yapılacağına dair bir komite kuracaklardı. 17 yıldır devleti yönetiyorlar, nasıl tasarruf yapılacağına oturup karar verecekler." diye konuştu.

- "Anakent başkanlarını, yerelde başarı gösterenlerden seçmeye başladık"

Kemal Kılıçdaroğlu, 12 maddeden oluşan "Yerel Yönetimlerde Temel İlkeler" belirlediklerini, her belediye başkanının bu maddelere uyacağını vurguladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile hedeflenen oy oranına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u alacağız. Herkesin oyunu alacağız. Ekrem Bey toplumun her kesimine sıcak mesajlar veren bir arkadaşımız. AK Partiliyi, MHP'li, HDP'liyi, Saadet Partiliyi, DP'yi, DSP'yi rahatsız eden bir demeci var mı? Hayır. Toplumun her kesimini kucaklayan bir kişi. Ekrem Bey, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde büyük başarılara imza attı. Yemyeşil vadiyi gördüğüm zaman, 'İşte belediye başkanı budur.' dedim. Burayı böyle yaptıysa kıt kanaat imkanlarla, İstanbul'un devasa bütçesiyle İstanbul'a ne yapılmaz? Her şey yapılır." değerlendirmesinde bulundu.