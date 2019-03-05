Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir parti kurulacağı iddialarına ilişkin, "Yeni parti kurulabilir. İnsanlar yan yana gelirler, belli bir hedef koyarlar, bir program hazırlarlar, kamuoyunun önüne çıkarlar. 'Biz yeni bir parti kuruyoruz.' derler. Bize de sadece kurulan yeni partiye 'hayırlı olsun' demek düşer." dedi. Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV canlı yayınında katıldığı Türkiye'nin Nabzı Programı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Nurettin Soyer'in milliyetçilerle ilgili hazırladığı iddianamenin ve hakkındaki işkence iddialarının İYİ Parti tabanında bir rahatsızlık yaratıp yaratmadığına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorum ama Sayın Yaşar Okuyan o dönemde yargılanan birisiydi. Bir gün görüştüğümüzde dedi ki 'O konulara Tunç Bey hiç girmesin. O davalarda yargılanan benim. O işleri bana bıraksın.' dedi. Ayrıca bu suçlamaları yapanlar, Peygamberimizin Veda Hutbesi'ni okusunlar. Ne kadar yanlış bir iş yaptıklarını o Veda Hutbesi'nde görmüş olurlar. Veda Hutbesi'nde baba nedeniyle suçlanamayacağı var. Daha ne olsun. Yüzyıllar önce söylenmiş." diye konuştu.

- "O geceyi iyi yönetemedik" "Seçim güvenliğine yönelik özel bir çalışmanız var mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Çalışmalar yapıyoruz. Bazı meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği de yapılıyor. Yarın deneme çalışmaları yapılacak. Sanki seçim oldu, seçimlerden sonuçlar nasıl bildirilecek, onun denemesi yapılacak." yanıtını verdi. 24 Haziran akşamında medyanın abarttığı gibi bir durumun olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ıslak imzalı tutanakların yüzde 96'sının iki gün içinde elde edildiğini ifade etti. Sistemlerinin çökmediğini, bu söylemlerin doğru olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "O geceyi iyi yönetemedik. Çıkıp vatandaşa belli aralıklarla bilgi verilmesi lazımdı ama bu bilgi tek taraflı verildi. Bunun kusuru varsa, kusuru bize ait. Vatandaşı suçlayamayız." dedi. Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye kırgın olmadığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliğini sağlamak, sandık başında olmak için gitmek isteyen, bıçaklanan, bir ilçeye sokulmayan arkadaşlarımız var. Biz bunları biliyoruz, bunları yaşadık ama bunlara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "İstanbul gerçek anlamda dünya markası yapacağız" "31 Mart sonrası CHP'yi ne bekliyor?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, "Bahar bekliyor" yanıtını verdi. CHP'nin demokratik kuralları işleten bir siyasal parti olduğunu ve büyükşehirleri kazanmayı hedeflediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bunları bırakıp, 'özel hesap yapalım' diye özel bir çabanın içinde olmayız." dedi. İstanbul'u aldıklarında düşünülenden çok fazla turist getireceklerini ve gerçek anlamda dünya markası yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ulaşım sorununu çözdüler mi? Binali Yıldırım ulaştırma bakanıydı. Şimdi çözeceğini söylüyor. Koca ulaştırma bakanıydınız, niye çözmediniz? Çözeceğim iddiasında kim var? Ekrem Bey var. Nasıl çözecek? Akılla. Bu işin uzmanlarıyla beraber oturacak, 'Bana kentin ulaşım sorununu çözün, projelerinizi getirin.' diyecek. Devasa bir bütçesi var buranın." değerlendirmesinde bulundu. - "Bu ülkede yaşayan insanlar ne zamandan beri 'şer ittifakı' oldu" "İstanbul, Ankara ve İzmir'i alırsanız sistem tartışmasını başlatır mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir genel başkan halkı suçlar mı Allah aşkına? Sandığı koyuyorsunuz, bir kişi geliyor kazanıyor, belediye başkanı oluyor. Ona oy veren insanların tamamını suçlamak, kimin haddine. Eski sistemden memnun muyuz biz? Hayır, hiç memnun değildik ki. Darbe hukukundan kim memnun olur. 12 Eylül darbe hukukunun değişmesi gerektiğini söyleyen biziz. Onlar hukuk, demokrasi nedir bilmezler. Biz, demokrasinin ve hukukun ne olduğunu biliriz. Her inanca, düşünceye, kimliğe saygımız vardır. Kimseye de 'şer ittifakı' demeyiz. Bu ülkede yaşayan insanlar ne zamandan beri 'şer ittifakı' oldu. Bu ülkenin insanlarının hepsi saygıdeğerdir." CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hedefinize ulaşamazsanız, kurultayı ne zaman toplayacaksınız?" sorusu üzerine, bir kurultay takvim sürecinin belirlenmediğini, şu anki hedeflerinin yerel seçimler olduğunu söyledi. - "Bize sadece 'hayırlı olsun' demek düşer" Yeni parti iddialarına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Ben de gazetelerden okuyorum. Ne kadar doğru veya yanlış onu bilmiyorum. Gazeteler haber yapıyorlar. Yeni parti kurulabilir. İnsanlar yan yana gelirler, belli bir hedef koyarlar, bir program hazırlarlar, kamuoyunun önüne çıkarlar. 'Biz yeni bir parti kuruyoruz.' derler. Bize de sadece kurulan yeni partiye 'hayırlı olsun' demek düşer." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bu yelpazede yeni siyasi partilere yer var mı?" sorusuna, "Ona kuranlar bakacak. Türk siyasal yapısına, tarihsel sürece, bugün içinde bulunduğumuz koşullara ve gelecekteki koşullara bakacaklar. Parti kurmak sıradan bir olay değil, kolay bir olay da değil. Parti kurmak isteyenler, Türkiye'deki gelişmelere ve açmazlara bakarak, kendi geliştirecekleri ya da yazacakları programla bunları topluma umut vererek, gerçekleştirmek isteyecektir. Yeni bir partiye ihtiyaç var mı? Bu bizden çok, kurmak isteyenlerin, bir ihtiyaç hissettiklerinden ötürü kurduklarını kabul etmemiz lazım. Onların siyasete, Türkiye'nin sorunlarına çözümü farklı olabilir." yanıtını verdi. "Bir siyasi partinin oy oranlarının düşmesinden yola çıkarak, bir siyasi parti kurulur mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Açıkça söyleyelim, AK Parti'nin oyları düşerse yeni bir siyasal parti kurulur mu? Bilmiyorum, kurulur mu kurulmaz mı? Bu tür tartışmaları yapmak bence çok erken." dedi. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine 31 Mart sonrasında CHP'den kopuşların olmayacağını söyledi.

- "Ana hedefimiz, kentteki insanların mutlu olması" Yerel seçimlerde ana hedeflerinin o kentteki insanların mutluluğu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kentin ihtiyaçları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını aktardı. Kentleri beton ormanlarına dönüştürmeyeceklerini, yoksullukların giderilmesi yönünde çalışmalar yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, kentleri saydam yönetmek istediklerini, böylece halk ile belediye yönetimi arasında ciddi bir güven ilişkisinin kurulabileceğini söyledi. Her mahalleye bir kreş yapılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, tüm projeleri hayata geçirecek bütçenin, İstanbul'da bulunduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, belediyelerin istihdam sorununu çözmek için gerekli çalışmaları yapması gerektiğini belirtti. - "Kızacak bir hal yok ki ortada, sadece gülüyorum" "Bay Kemal" ve "zillet ittifakı" eleştirilerine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Erdoğan konuşunca, bir mizah salonunda tiyatro izler gibi izliyorum. Onun mimikleri, kızgınlıkları beni kızdırmıyor. Nesine kızayım? Kızacak bir hal yok ki ortada, sadece gülüyorum. Düştüğü hale bakıyorum." dedi.