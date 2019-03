Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde başarılı olunması sonrası genel seçim çağrıları yapılacağına ilişkin, "Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek kadar yanlış bir şey yoktur. Belediye başkanı başarısını gösterecektir. Öbür türlü fırsatçılıktır. 'Yerel seçimi kazandım hadi genel seçime gidelim.' o bir fırsatçılıktır. O da doğru değildir. Zaten millet seçimden yoruldu." dedi.

Kılıçdaroğlu, Habertürk'te yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerel seçimlerde başarılı veya başarısız addedilmenin ölçüsü ve olası kurultay çağrıları hakkında görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Normal bizim takvime göre, belli süre içinde gelir. Kurultaysa kurultaylar yapılır. Demokratik geleneklerimizi reddetme gibi bir şeyimiz yok. Demokrasiyi her yerde ve her ortamda savunuruz. Biz bu yerel seçimlerde başarıyı yakalayacağız. Başarıyı yakalamak yetmiyor. Burada önemli olan verilen sözlerin yerine getirilmesidir. 'Her mahalleye kreş açacağım.' deyip, belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra hiçbir mahalleye kreş açmazsanız olmaz. Bizim çılgın projelerimiz yok. Yapmayacağımız projelerimiz yok. Öyle bir vaadimiz yok." değerlendirmelerinde bulundu.