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Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (1) - "Eğer bir ülke güçlenirse, dinamik yapısını korursa, üretirse, kültür, sanat, bilimde de üretmesi lazım, bunları yaparsa ülkenin beka sorunu olmaz" - "Adeta çocuk kandırır gibi 'Türkiye'nin bir beka sorunu var'. Bu seçimlerin beka ile ne ilgisi var? Düşünün muhtar seçeceğiz. Muhtar seçildi, mahalleyi, köyü yönetecek. O kadar. Bunun Türkiye'nin beka sorunuyla ne ilgisi var. Belediye meclis üyesi seçeceğiz, gelecek belediye meclisine, o beldede ne yapılacağına oturup karar verecek"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir ülkenin güçlenmesi, dinamik yapısını koruması ve üretmesi durumunda beka sorunu yaşamayacağını söyledi.

KRT'de yayımlanan "Seçim özel" programına konuk olan Kılıçdaroğlu, televizyonun Ankara temsilcisi Savaş Kerimoğlu'nun soruları yanıtladı.

Seçim sürecinde ekonominin konuşulmaması için yapay gündem oluşturulduğunu savunan Kılıçdaroğlu, gerçek gündemin toplumun gözünden kaçırılmak istendiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2,5 milyon istihdam yaratılacağı şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "2,5 milyon kişiye istihdam bulacaksa şimdi bul, oy al. Niye seçimden sonra? Sırf 'işsiz fazla görünmesin' diye Türkiye İş Kurumunda 1 milyona yakın geçici işçi alındı." diye konuştu.

"Ülkede beka sorunu ortaya çıkmıştır" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Her ülke kendi geleceğini düşünür. Kendi geleceğini güvence altına alır, üretimle, istihdamla. Güçlenmesi lazım ki zayıf düşmesin. Eğer bir ülke güçlenirse, dinamik yapısını korursa, üretirse, kültür, sanat, bilimde de üretmesi lazım, bunları yaparsa ülkenin beka sorunu olmaz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Kendinizi beka sorunu olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Öyle diyorlar, ben bir beka sorunuyum, dolayısıyla benim idam edilmem lazım. Meral Hanım'ın beka sorunu var, onun da hapishaneye atılması lazım, Saadet Partisi liderinin de yine benzer sorunu var, ona da başka bir şey yapılması lazım. Adeta çocuk kandırır gibi 'Türkiye'nin bir beka sorunu var'. Bu seçimlerin beka ile ne ilgisi var? Düşünün muhtar seçeceğiz. Muhtar seçildi, mahalleyi, köyü yönetecek. O kadar. Bunun Türkiye'nin beka sorunuyla ne ilgisi var. Belediye meclis üyesi seçeceğiz, gelecek belediye meclisine, o beldede ne yapılacağına oturup karar verecek. Bunun beka sorunu ile ilgisi var. Aynı şekilde il genel meclisi... Büyükşehir belediye başkanı... Diyelim ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'u, Mansur Yavaş Ankara'yı kazandı. Bunlar Ankara'ya ve İstanbul'a hizmet edecek. Bunun ne beka sorunu var. Tamamen çarpıtma. Ekonomi, mutfaktaki yangın, işsizlik, esnafın, çiftçinin derdi konuşulmasın diye bu tür hayali senaryolar."

Toplanan vergilerin nereye gittiğini soran Kılıçdaroğlu, "köprü, alt geçit, 3. havalimanı gibi yapılara yatırım olarak bakmamak mı lazım?" denilmesi üzerine; bu vergilerin oraya gitmediğini, onların yap işlet devret modeliyle yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Benden hem vergi alıyorlar hem de geçmeyeceğim köprünün parasını alıyorlar. Köprüyü kim yaptı, bunların yandaşları yaptılar. Geçiş ücreti, köprünün maliyeti, verilen garantiler dolarla, vatandaşa diyor 'doları bozdur'. Bu ihaleyi Türk lirasına çevir, 'hayır, çevirmem' diyor. O da dolarla devam ediyor. Şimdi vatandaş hem vergi, hem geçmeyeceği köprünün parasını veriyor. O zaman benden vergiyi niye aldın? Deli Dumrul öyküsü benzeri bir şey. 'O vergilerle bunu yaptım' diyor, yalan söylüyor. O vergilerle bunu yapmadı. Bu köprünün, yolun parasını benim torunlarım ödeyecek. 25-30 yıl borçlandırdı. 500 milyar dolar borç aldılar o ayrı bir borç. Şimdi benim çocuklarım torunlarım ödeyecek."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Beka seçim vergi

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