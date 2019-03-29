Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir işçiyi çıkartmayacağız. Kimsenin işiyle uğraşmayız. Hangi görüşten olursa olsun işi olsun. Yolsuzluk yapmışsa gereği yapılır. Çalışıyorsa, üretiyorsa başımızın üstünde yeri var." dedi.

KRT'de yayımlanan "Seçim Özel" programına konuk olan Kılıçdaroğlu, televizyonun Ankara temsilcisi Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Belediyelerin çoğu şu an batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin şu an yapacağı hiçbir şey yok. Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı mı var" diye konuştuğunu belirten Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan bu sözlere ilişkin değerlendirme yapmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, "İtirafta bulunmuş. 'Ekonomi kötü, belediyeler düzeltemez' diyor. Büyükşehir belediyelerin gelirleri ve harcamaları var. Halk için sağladığı kaynakları kullanıyor. Kullanılan kaynak millete ait bir kaynak. Yaptığı her harcamanın hesabını vermesi lazım. Bizim belediye başkanlarımızın temel ilkesi bu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha yüksek. Erdoğan buna ne diyecek. Erdoğan'ın bundan haberi var mı?" diye konuştu.