HABER

Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu : (2) - "Hiçbir işçiyi çıkartmayacağız. Kimsenin işiyle uğraşmayız. Hangi görüşten olursa olsun işi olsun. Yolsuzluk yapmışsa gereği yapılır. Çalışıyorsa, üretiyorsa başımızın üstünde yeri var"

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir işçiyi çıkartmayacağız. Kimsenin işiyle uğraşmayız. Hangi görüşten olursa olsun işi olsun. Yolsuzluk yapmışsa gereği yapılır. Çalışıyorsa, üretiyorsa başımızın üstünde yeri var." dedi.

KRT'de yayımlanan "Seçim Özel" programına konuk olan Kılıçdaroğlu, televizyonun Ankara temsilcisi Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Belediyelerin çoğu şu an batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin şu an yapacağı hiçbir şey yok. Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı mı var" diye konuştuğunu belirten Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan bu sözlere ilişkin değerlendirme yapmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, "İtirafta bulunmuş. 'Ekonomi kötü, belediyeler düzeltemez' diyor. Büyükşehir belediyelerin gelirleri ve harcamaları var. Halk için sağladığı kaynakları kullanıyor. Kullanılan kaynak millete ait bir kaynak. Yaptığı her harcamanın hesabını vermesi lazım. Bizim belediye başkanlarımızın temel ilkesi bu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha yüksek. Erdoğan buna ne diyecek. Erdoğan'ın bundan haberi var mı?" diye konuştu.

"CHP kazanırsa belediyede işçilerin işten çıkartılacağı, sosyal yardımların askıya alınacağı" şeklindeki söylemlerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu propagandaların hiçbir değeri ve önemi yok. Hiçbir işçiyi çıkartmayacağız. Kimsenin işiyle uğraşmayız. Hangi görüşten olursa olsun işi olsun. Yolsuzluk yapmışsa gereği yapılır. Çalışıyorsa, üretiyorsa başımızın üstünde yeri var." cevabını verdi.

İttifak konusu üzerinden sıklıkla vurgulanan "terör örgütü ile iltisakları var" yorumlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bu devletin valisi, jandarması, polisi, savcısı, istihbarat örgütü yok mu? Bu arkadaşlarımız seçime girerken savcılıktan iyi hal kağıdı alıyorlar. Diplomasını getiriyor. Yüksek Seçim Kuruluna gönderiyor. Korku üzerinden siyaset yapıyorlar. Paniğe kapılıyorlar. CHP kazanacak. İYİ Parti kazanacak. Saadet Partisi kazanacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Halkın partisiyiz." şeklinde konuştu.

"Seçime girmek serbest, kazanmak yasak" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş arkadaşımızın söylediği bir cümle. Mansur Yavaş'a her türlü şeyi yapıyorlar. Erdoğan diyor ki 'kazanırsa ben bunu başlatmam'. Kimsin sen ya? Şu anlama geliyor, 'seçime girebilirsin ama kazanamazsın, seni kazandırtmam'. O zaman ben niye seçime giriyorum? Bu ne demektir? 'Bu halkın iradesini, milli iradeyi tanımıyorum, benim demokrasi kültürüm yok demektir, ya bana tabi olursun seçime girer kazanmazsın ama kazanırsan ben seni yaşatmam.' Hiçbir şey yapamazlar."

"Bu seçim ders verme seçimi mi sizce?" şeklindeki soruya da Kılıçdaroğlu "Bu seçimler halkın daha önce kullandığı oyları sorgulama seçimi." dedi.

(Bitti)

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Ak Parti'li Ünal: Birileri Türkiye'yi hedefe koymuş durumdaAk Parti'li Ünal: Birileri Türkiye'yi hedefe koymuş durumda
Bakan Gül: En büyük Kürt partisi de yine AK Parti’dirBakan Gül: En büyük Kürt partisi de yine AK Parti’dir
Anahtar Kelimeler:
CHP yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.