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Kılıçdaroğlu: Casusluğu bu kadar da ayağa düşürmeyin

09.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu kadar da ayağa düşürmeyin bu casusluğu" dedi.

Kılıçdaroğlu: Casusluğu bu kadar da ayağa düşürmeyin

Gözaltındaki Yıldız ve Dükel'den de mesajlar geldi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu gazeteciler ne yaptı? Haber peşinde koşuyorlar, bu kişileri suçluyorlar. Bu kadar da ayağa düşürmeyin bu casusluğu ya. Ne ajanlığı, ne casusluğu" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, "Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser neden içeride?" sorusunu yönelterek "FETÖ taktiğini hepimiz biliyoruz. Önce havuz medyasına yazdırıyorlardı, ondan sonra sabah baskınıyla tutuklama. Casus arıyorlar. Eğer bu memlekette bir casus aranıyorsa, devletin sırlarını terör örgütüne peşkeş çeken birisi aranıyorsa o da Kozmik Oda'yı açanlardır. Bunun hesabını soran var mı? Yok" diye konuştu.

Yıldız: Yapılmayan haberin hesabı sorulmak isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, avukatları aracılığıyla gönderdiği yeni mesajda, "Yapılmayan haberin hesabı sorulmak isteniyor" dedi.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan Yıldız, mesajında gazeteciliğin bir kez daha yargılanmak istendiğini belirterek "Ama iş bu kez öyle bir boyuta geldi ki, yapılmayan haberin hesabı sorulmak isteniyor. Haber kaynağı ile bir şey konuştun, ikna oldun veya olmadın veya doğrulatamadın veya devletin güvenliği açısından sakıncalı buldun; haberi yapmazsın. Veya ilgi ve bilgi alanına girmediğinden yapmazsın. Ben bir haberi en az üç kaynaktan doğrulatmadan yapmam. Hele devletin güvenliğini ilgilendiren konularda -değil kelimeleri- noktayı, virgülü dahi düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Biriyle görüşmüşüm, söyledikleri doğru ya da yanlış, haberi yapmayınca, ‘Niye haber yapmadın?' denerek casus olmakla, haberi yapsan da devlet sırlarını ifşa ile suçlanacaksın. "Kırk katır mı kırk satır mı?" yani" diye tepkisini gösterdi.

Dükel'den mesaj

TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel de avukatları aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Dükel, gönderdiği mesajında "Bu süreç geçecektir. Benden casus değil, ancak vatansever çıkar. Hepinize sevgiler, selamlar" ifadelerini kullandı.

Dükel'in el yazısıyla bir kağıda yazdığı mesajını oğlu Baturalp Dükel, sosyal medya hesabından paylaştı.

DW/CÖ,BK

©️DeutscheWelleTürkçe

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