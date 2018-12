Kılıçdaroğlu, Çat'ta İslam Eserleri Müzesi'ni açtı (1)

Salih TEKİN- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’un Çat ilçesinde yaptırılan İslam Eserleri Müzesi'ni açtı. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücreti 2 bin 200 TL olarak uygulayacağını, seçim sonrası kazandıkları belediyelerde de Ocak ve Mart farkını ödeyeceklerini söyledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çat ilçesinde İslam Eserleri Müzesi'nin açılışına katılmak üzere Erzurum'a geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ve partililer karşıladı. İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, partililerle tek tek tokalaştı. Havalimanı çıkışında Erzurum bar ekibinin gösterisini izleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra il başkanlığına geçti. Burada bir süre basına kapalı toplantı yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra karayoluyla Çat ilçesine gitti. İlçede yapımı tamamlanan İslam Eserleri Müzesi ve 81 eserin toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlara hitap etti. Çat Belediyesi'nin örnek bir belediyecilik sergilediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, başkanın önemli hizmetlere imza attığını söyledi. Göreve geldikten sonra takip ettikleri Başkan Arif Hikmet Kılıç’ın 3 milyon 350 bin liralık borcu ödeyerek hizmetleri de gerçekleştirdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, hem de istihdam oluşturduğunu anlattı. 'KAZANDIĞIMIZ BELEDİYELERDE DE ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK' Konuşmasında CHP'li belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Benim sözüm var. 1 Ocak 2019’dan itibaren o Ankara’daki beyler ne yapar, bilmiyorum. Ama bizim bütün belediyelerde asgari üret net 2 bin 200 lira olacak. Ankara’daki beyler paraya doymuyor. Gayet iyi biliyorum, ayda 50 bin lira üzerinde aylık alıyorlar, yetmiyor. Ayrıca emekli aylığı alıyorlar o da yetmiyor. Çocuğa okul parası, dolmuş parası vermiyorlar. Ama aldıkları para yetmiyor. Yine 'maaşa zam' diyorlar. Ben de diyorum ki; asgari ücret CHP’li belediyelerde 2 bin 200 lira olacak. İnşallah seçimlerde çok sayıda belediye alacağız. O belediyelerde de asgari ücret 2 bin 200 olacak. Ocak ve Mart arasındaki farkı kazandığımız belediyelerde aylık fark olarak ödeyeceğiz" diye konuştu. Türkiye'deki CHP'li belediyelerin İslam eserlerini Erzurum'a göndereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasında Mevlana’nın 'İki alem vardır; ilki varlık alemi, ikincisi mana alemidir. Varlık alemi gündüz gibidir, olanı biteni açıkça görürsün. Kendini kolayca ele verir. Mana alemi ise gece gibidir. Onu bulmak için mutlaka gönül ışığını yakman gerekir, gönül ışığını yakarsan keşfedersin" sözünü hatırlattı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi: "Bizler elbette ki gönül ışığımızı yakmak zorundayız. Bunun sonucu insanı sevmektir. Allah’ın yarattığı en değerli varlığı sevmektir. Elbette ki her şeyin değeri vardı. İnsanı sevmek başlı başına özel bir olaydır. Düşmana bile kin göstermemek, düşmanı bile kin ile anmamak temel felsefe olmalıdır. Biz yüreğimizde barışı, huzuru, kardeşliği yaşatmak durumdayız. İslam barış demektir. Neden kavga ediyoruz, neden İslam aleminde kan akıyor? Bunu kendimize soruyor muyuz? Bakın örnek vereyim sizlere; Yemen’de şu anda kan akıyor. 5,5 milyon çocuk kan içinde yaşıyor. Suriye’yi alın 400 bin kişi öldürüldü, 6,5 milyon kişi Suriye’yi terk etti, 100 binlerce çocuk annesiz babasız, başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Irak’a bakın ne oluyor? İslam Eserleri Müzesi'ni açıyoruz. Bu müzede insanın değerini göreceksiniz. İslamın değerini burada göreceksiniz. İslam dünyasında neden kan akıyor? Bakın zulme karşı durma hepimizin ortak görevi olmak zorunda. Zulme boyun eğilmez. 'Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır' diyor inancımız. Zulme sessiz kalmamalıyız. Çocukların kanı akıyorsa, o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Çocuklar savaşın ortasında kalmamalı. İslam dünyasında kan akmamalı. İslam dünyasında barış huzur olmalıdır. Bunu söylediğimiz zaman çoğu kez suçlandık. Ne derlerse desinler Çatlılara, Türkiye’ye sözüm var. Zulmün karşısında asla boyun eğmeyeceğim. Haksızlığın karşısında asla susmayacağım." Konuşmasında İslam alimlerinin isimlerini sayarak örnekler veren Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Peygamberimiz alimin ölümü, alemin ölümü gibidir’ diyor. Nasıl oluyor da İslam dünyası geri kalıyor? Nasıl oluyor da Ortadoğu’yu bir taraftan Rusya, bir taraftan Amerika ‘alın silahları birbirinizi öldürün’ diyor. Biz nasıl oluyor da o kanlı savaşın ortağı konumuna geliyoruz. Elin oğlu silah verecek, ben kardeşimi öldüreceğim. Akıl var, mantık var. Niye öldürüyoruz birbirimizi? İslam dünyasına bakın, petrol var her tarafta, ama dünyanın en yoksul kesimleri oralarda. Bir zenginliğin üzerine oturmuşsunuz. Zenginlikleri başa bela. Çünkü diyorlar ki petrolü ben çalıştıracağım, parayı vereceğim. İslam dünyası bir araya gelmiyor. Bir tarafta lükste, safahatta yaşayanlar, diğer tarafta sefalet içinde yaşayanlar var. Bunu mu emrediyor Peygamberimiz? Adaleti emrediyor. Adaletin olmadığı devlet ayakta duramaz. Adaletin olmadığı toplum yaşayamaz. Adil olacaksınız, eşitlikçi olacaksınız. Komşusu açken, tok yatan bizden değildir, boşuna söylenmemiştir" diye konuştu. Belediye başkanlarından oy versin, vermesin kimseyi ötekileştirmemelerini ve bütçeyi kul hakkı gözeterek kullanmalarını istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, israfa karşı olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Biz harama, israfa karşıyız. Güzellikten yanayız. Kul hakkından yanayız, harama, israfa karşı dururuz, bizim kimliğimiz, kişiliğimiz budur. Biz herkesin inancını saygı gösteririz. Çünkü herkes Allah’a karşı sorumludur. Kula karşı, kulluk yapmak günahtır zaten. İslamiyet’te yoktu, bizi yaratana bakarız, ona sığınırız. Biz herkesin inancına saygı gösteririz. Herkesin ayağının turabı oluruz, tozu oluruz. Halka hizmete söz verdik. Halka hizmete ve hakka hizmet etmeye söz verdik. Cebimizi doldurmak yoktur. Haram parada gözümüz yoktur. Helaliyle, alın teriyle kazanırız. Halkımızın önüne çıkarız, hesabını namusuyla veririz, başkanlardan da onu bekleriz. Çat Belediye Başkanı görevi devralırken 3 milyon 250 bin lira borcu vardı. Hem borcunu ödedi, hem de önemli hizmetler yaptı. Parayı yerinde kullanırsanız, millet için, halk için kullanırsanız, cebinize atmazsanız, bizim yandaşımız ihaleyi yüksekten vereyim demezseniz, para her yerde yeter. Yeter ki parayı namusunuzla kullanın. Para milletin parasıdır. Biz saraylardan yana değiliz. Uçan saraylardan yana değiliz, kışlık saraylardan yana değiliz. Milletin yanındayız. Millet ne diyorsa ondan yanayız. Harama karşı, israfa da karşıyız. İslam inancının temel noktasından birisi, israfın haram olarak kabul edilmesidir. Sevgili Peygamberin hayatını okursa nasıl mütevazi yaşam sürdüğünü bilir. Sevgili Peygamberimizin mal varlığına bakın. Dünyaya hükmeden Resul’un geride bıraktığı mirasa bakın. Niye biz böyle malın mülkün sahibi olacağız diye neden israf yapılıyor? Hangi gerekçeyle israf yapılıyor. Çocuklar yatağa aç girerken, benim sarayda huzur içinde olmam mümkün mü böyle bir şey, olabilir mi? dedi. Konuşmasının son bölümünde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, namuslu insanlardan yana, düzgün insanlardan yana oy kullanmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra hat sanatçısı Sabriye Şeker’in eserini İslam Eserleri Müzesi’ne hediye etti. Törene katılanlarla birlikte müze ve 81 eserin toplu açılışını yapan Kılıçdaroğlu, müzeyi gezdi, eserler hakkında bilgi aldı.