Kılıçdaroğlu, Çat'ta İslam Eserleri Müzesi'ni açtı (2)

Salih TEKİN- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’un Çat ilçesinde yaptırılan İslam Eserleri Müzesi'ni açtı. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücreti 2 bin 200 TL olarak uygulayacağını, seçim sonrası kazandıkları belediyelerde de Ocak ve Mart farkını ödeyeceklerini söyledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çat ilçesinde İslam Eserleri Müzesi'nin açılışına katılmak üzere Erzurum'a geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ve partililer karşıladı. İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, partililerle tek tek tokalaştı. Havalimanı çıkışında Erzurum bar ekibinin gösterisini izleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra il başkanlığına geçti. Burada bir süre basına kapalı toplantı yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra karayoluyla Çat ilçesine gitti. İlçede yapımı tamamlanan İslam Eserleri Müzesi ve 81 eserin toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlara hitap etti. Çat Belediyesi'nin örnek bir belediyecilik sergilediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, başkanın önemli hizmetlere imza attığını söyledi. Göreve geldikten sonra takip ettikleri Başkan Arif Hikmet Kılıç’ın 3 milyon 350 bin liralık borcu ödeyerek hizmetleri de gerçekleştirdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, hem de istihdam oluşturduğunu anlattı.

'KAZANDIĞIMIZ BELEDİYELERDE DE ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK' Konuşmasında CHP'li belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Benim sözüm var. 1 Ocak 2019’dan itibaren o Ankara’daki beyler ne yapar, bilmiyorum. Ama bizim bütün belediyelerde asgari üret net 2 bin 200 lira olacak. Ankara’daki beyler paraya doymuyor. Gayet iyi biliyorum, ayda 50 bin lira üzerinde aylık alıyorlar, yetmiyor. Ayrıca emekli aylığı alıyorlar o da yetmiyor. Çocuğa okul parası, dolmuş parası vermiyorlar. Ama aldıkları para yetmiyor. Yine 'maaşa zam' diyorlar. Ben de diyorum ki; asgari ücret CHP’li belediyelerde 2 bin 200 lira olacak. İnşallah seçimlerde çok sayıda belediye alacağız. O belediyelerde de asgari ücret 2 bin 200 olacak. Ocak ve Mart arasındaki farkı kazandığımız belediyelerde aylık fark olarak ödeyeceğiz" diye konuştu. Türkiye'deki CHP'li belediyelerin İslam eserlerini Erzurum'a göndereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasında Mevlana’nın 'İki alem vardır; ilki varlık alemi, ikincisi mana alemidir. Varlık alemi gündüz gibidir, olanı biteni açıkça görürsün. Kendini kolayca ele verir. Mana alemi ise gece gibidir. Onu bulmak için mutlaka gönül ışığını yakman gerekir, gönül ışığını yakarsan keşfedersin" sözünü hatırlattı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Bizler elbette ki gönül ışığımızı yakmak zorundayız. Bunun sonucu insanı sevmektir. Allah’ın yarattığı en değerli varlığı sevmektir. Elbette ki her şeyin değeri vardı. İnsanı sevmek başlı başına özel bir olaydır. Düşmana bile kin göstermemek, düşmanı bile kin ile anmamak temel felsefe olmalıdır. Biz yüreğimizde barışı, huzuru, kardeşliği yaşatmak durumdayız. İslam barış demektir. Neden kavga ediyoruz, neden İslam aleminde kan akıyor? Bunu kendimize soruyor muyuz? Bakın örnek vereyim sizlere; Yemen’de şu anda kan akıyor. 5,5 milyon çocuk kan içinde yaşıyor. Suriye’yi alın 400 bin kişi öldürüldü, 6,5 milyon kişi Suriye’yi terk etti, 100 binlerce çocuk annesiz babasız, başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Irak’a bakın ne oluyor? İslam Eserleri Müzesi'ni açıyoruz. Bu müzede insanın değerini göreceksiniz. İslamın değerini burada göreceksiniz. İslam dünyasında neden kan akıyor? Bakın zulme karşı durma hepimizin ortak görevi olmak zorunda. Zulme boyun eğilmez. 'Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır' diyor inancımız. Zulme sessiz kalmamalıyız. Çocukların kanı akıyorsa, o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Çocuklar savaşın ortasında kalmamalı. İslam dünyasında kan akmamalı. İslam dünyasında barış huzur olmalıdır. Bunu söylediğimiz zaman çoğu kez suçlandık. Ne derlerse desinler Çatlılara, Türkiye’ye sözüm var. Zulmün karşısında asla boyun eğmeyeceğim. Haksızlığın karşısında asla susmayacağım."

Konuşmasında İslam alimlerinin isimlerini sayarak örnekler veren Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Peygamberimiz alimin ölümü, alemin ölümü gibidir’ diyor. Nasıl oluyor da İslam dünyası geri kalıyor? Nasıl oluyor da Ortadoğu’yu bir taraftan Rusya, bir taraftan Amerika ‘alın silahları birbirinizi öldürün’ diyor. Biz nasıl oluyor da o kanlı savaşın ortağı konumuna geliyoruz. Elin oğlu silah verecek, ben kardeşimi öldüreceğim. Akıl var, mantık var. Niye öldürüyoruz birbirimizi? İslam dünyasına bakın, petrol var her tarafta, ama dünyanın en yoksul kesimleri oralarda. Bir zenginliğin üzerine oturmuşsunuz. Zenginlikleri başa bela. Çünkü diyorlar ki petrolü ben çalıştıracağım, parayı vereceğim. İslam dünyası bir araya gelmiyor. Bir tarafta lükste, safahatta yaşayanlar, diğer tarafta sefalet içinde yaşayanlar var. Bunu mu emrediyor Peygamberimiz? Adaleti emrediyor. Adaletin olmadığı devlet ayakta duramaz. Adaletin olmadığı toplum yaşayamaz. Adil olacaksınız, eşitlikçi olacaksınız. Komşusu açken, tok yatan bizden değildir, boşuna söylenmemiştir" diye konuştu.