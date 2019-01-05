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Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 13:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un cenaze töreninde yer aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un cenaze törenine katıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki törende Erol ailesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu,TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li Muharrem İnce ile bazı milletvekilleri ve partililer hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, cenaze namazının ardından bir süre Erol'un tabutunu taşıdı.

Nurten Erol'un cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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cenaze Kılıçdaroğlu tören

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