Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim bildirgesini açıklıyor

CHP'de yerel seçim öncesi aday tanıtım toplantısı yapılıyor. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin seçim bildirgesini de açıklıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Bölüyorlar, kutuplaştırıyorlar. Sakın ola ki bu tuzağa kimse düşmesin onlar bize ne derse desin biz onlara selam vereceğiz.

