Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim bildirgesini açıklıyor

CHP'de yerel seçim öncesi aday tanıtım toplantısı yapılıyor. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin seçim bildirgesini de açıklıyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
Bölüyorlar, kutuplaştırıyorlar. Sakın ola ki bu tuzağa kimse düşmesin onlar bize ne derse desin biz onlara selam vereceğiz.
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