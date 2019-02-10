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Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim bildirgesini açıklıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 10.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim bildirgesini açıklıyor.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim bildirgesini açıklıyor

CHP'de yerel seçim öncesi aday tanıtım toplantısı yapılıyor. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin seçim bildirgesini de açıklıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Bölüyorlar, kutuplaştırıyorlar. Sakın ola ki bu tuzağa kimse düşmesin onlar bize ne derse desin biz onlara selam vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Seçim bildirgesi

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