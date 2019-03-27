KILIÇDAROĞLU: CHP VE İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BELEDİYE BAŞKANI BİR DEMOKRATİK KAZANIM OLACAKTIR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da yaptığı konuşmada, “Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin alacağı her belediye başkanı bir demokratik kazanım olacaktır" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına İstanbul'da devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde seçmenlere seslendi. Kılıçdaroğlu, “Her evde huzurun olmasını canımdan daha fazla arzu ediyorum. İstiyorum ki bu ülkede huzur, bereket ve birlik olsun. Bu güzel ülkede ayrım olmadan hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.

“CHP VE İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BELEDİYE BAŞKANI BİR DEMOKRATİK KAZANIM OLACAKTIR"

Konuşmasının devamında Ak Partili seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, “17 yıl omuzunuzda taşıdınız. 17 yıl istedikleri kanunu çıkardılar, 17 yıl ne istedilerse yaptılar. 17 yılın sonunda saraya oturdular. 17 yılın içinde 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar, 17 yıl içinde 500 milyar dolarlık da borç yaptılar. Peki vatandaş neden soğan kuyruğuna girdi. Sandığa giden ve oyunu kullanacak olan bütün AK Partili vatandaşların vicdanına sesleniyorum. Artık benim, değil sizin 'dur' demeniz ve itiraz etmeniz lazım. Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin alacağı her belediye başkanı bir demokratik kazanım olacaktır" şeklinde konuştu.