Kılıçdaroğlu, CHP’den istifa edip başka partilerden aday olan isimlere sitem etti

Muğla’nın Bodrum ilçesine yapılacak olan yeni otogarın temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden ayrılan belediye başkanlarına sitem etti. Kılıçdaroğlu, istifa eden belediye başkanlarına seslenerek, "Ömrübillah belediye başkanı koltuğunda oturulmaz" dedi.

Muğla’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris ve Bodrum’da partililerle buluştu. Bodrum’a yeni yapılacak olan otogarın temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, partisinden istifa eden belediye başkanlarına sitem etti. Kılıçdaroğlu, “Ömrübillah belediye başkanı koltuğunda oturulmaz. Değişiklik yapmak gerekir. Genç bir arkadaşımızı Ahmet Aras’ı başkan adayı gösterdik, yanlış mı yaptık? Osman Gürün’ü başkan adayı gösterdik yanlış mı yaptık? Aday gösterilmeyince başka partilere gidip aday olmak doğru değil” dedi.

Kılıçdaroğlun’dan Ahmet Aras’a tam destek

Daha sona Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras’ı öven Kılıçdaroğlu, "Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras heyecanlı. En sonunda kağıda bakmadan içinden gelen duygularla size hitap etti. Ben yeni belediye başkanınızın heyecanı dolayısıyla yürekten kutluyorum. Bu heyecan neden var biliyor musunuz? Topluma bir şeyler kazandırmak istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunu yaparken koltuğunuzda rahat oturmayacaksınız, çalışacaksınız. İnsanlar belediye başkanına doğrudan gelecek, taleplerini iletecek. Ahmet Aras genç biri, yetenekli biri Bodrum’u seven biri, Bodrum’a hizmet etmek istiyor. Hepinizden genç belediye başkanınıza destek olmanızı istiyorum" ifadeleri kullandı.