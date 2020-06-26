Kılıçdaroğlu: CHP'li başkanlara destek yüzde 50'nin üzerinde

CHP lideri, "Biz bütün belediye başkanlarımızla ilgili yaptıkları çalışmaların belde halkına yansımaları nedir, belde halkı acaba bizim belediye başkanlarımızın verdikleri hizmetlerden memnun mu değil mi, belediye başkanları hem kendileri ölçüyorlar ama genel merkez olarak biz de ölçüyoruz. Mutluyum, bütün belediye başkanlarımızda başarı yüzde 50'nin üzerinde. Bu beni çok mutlu ediyor. Yüzde 50, 55, 60'a yaklaşan belediye başkanlarımız var. Bütün engellemelere rağmen başarı var. Engellemeleri de vatandaşın doğru kabul etmediğini, bunun yanlış olduğunu da AK Partililer bile kabul ediyor. Bu, anketlere de yansıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz başarılı olacağız" dedi.

Vatandaşların CHP'li belediyelerden ne derece memnun olduğunu belirlemek için genel merkezden yaptırdıkları anketlerin sonucunu açıklayan Kılıçdaroğlu, tüm belediye başkanlarının başarısının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın geleceği

Cabas'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a desteğin ve bu isimlerin popülaritesinin bağımsız anketlerce de ortaya koyulduğunu belirterek "Bu iki sisyasetçinin 2023 yılında daha farklı bir göreve aday olma ihtimali nedir?" sorusunu yöneltmesi üzerineyse Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Hayır bunu düşünmek kadar yanlış bir şey yok. Onlar şu anda belediye başkanı. Onların başarılı olması, onların yapılan anketlerde çok yukarıda bir yerlerde çıkmaları, hatta gönül ister ki cumhurbaşkanlığının da çok üstünde olsunlar, üstünde olmaları beni mutlu ediyor. Çünkü verdiğimiz mücadelenin artılarını da görüyoruz. Aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz."

Kılıçdaroğlu, her iki ismi de ileride "daha iyi" yerlerde görmek isteyeceklerini ancak şu an dikkatlerini dağıtmadan İstanbul ve Ankara'ya yoğunlaşmaları gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"Belediye başkanlarımız ileride çok daha iyi yerlere gelirler... Gelsinler tabii. Bütün başarılar elbette ki ödüllendirilmeli. Burada özel bir şeyim yok. Ama şu an bütün belediye başkanlarımız kendi bulundukları kente yoğunlaşmayı, orada var olan sorunları çözmeyi... Çok ciddi sorunlar var, yıllardır biriken sorunlar var, giderek azalan kaynaklar var. Ama azalan kaynakları en iyi şekilde kullanarak bu sorunları çözmeyi kafalarına koysunlar."