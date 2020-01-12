HABER
  4. Kılıçdaroğlu CHP’li danışman Coşkun için düzenlenen törene katıldı

Kılıçdaroğlu CHP’li danışman Coşkun için düzenlenen törene katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un hayatını kaybeden danışmanı Taner Coşkun için düzenlenen törene katıldı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun’un danışmanı Taner Coşkun, bir süre önce yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kılıçdaroğlu CHP’li danışman Coşkun için düzenlenen törene katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un hayatını kaybeden danışmanı Taner Coşkun için düzenlenen törene katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun’un danışmanı Taner Coşkun, bir süre önce yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Coşkun için CHP Genel Merkezinde tören düzenlendi. Törene Coşkun’un aile yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Coşkun’un hayatı boyunca topluma hizmet için, insanlığa hizmet için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "Hayatının her döneminde saygın bir kişilik gösterdi ve o saygın kişiliği toplumun her kesimi tarafından kabul gördü. Yakalandığı hastalık zor bir hastalık. Hayatı kazanmak için direndi ama sonuçta maalesef bugün kendisini sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Önemli olan gittikten sonra onun saygıyla, hoşgörüyle anılmış olmasıdır. Taner kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
Coşkun’un naaşı helallik alınması ve duaların okunmasının ardından toprağa verilmek üzere Ordu’nun Fatsa ilçesine uğurlandı. Coşkun’un naaşı, Ortabüyük Camii’nden öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa defnedilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde “Çocuk bakımevi” için 50 bin imzaHAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde “Çocuk bakımevi” için 50 bin imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçtiCumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama!

İlber Ortaylı canlı yayında ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

Bakan Soylu'dan son dakika PKK açıklaması: Dağlarda 500 adamları ya var ya yok

Bakan Soylu'dan son dakika PKK açıklaması

Bakan Turhan canlı yayında duyurdu! İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Adıyaman’da soba zehirlenmesi! 2 ölü, 2 yaralı

'Sessiz ölüm' yine can aldı! 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika! Bingöl'de deprem (Son depremler)

Bingöl'de deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.