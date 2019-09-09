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Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaan ULU- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:
"Silah arkadaşlarınızla birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkarak başlattığınız milli mücadelenin ve sizin kararınızla partimizin ilk kurultayı olarak da kabul ettiğimiz Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümlerini gururla kutladık. Bugün ise 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kurduğumuz partimizin 96'ncı yıl dönümü nedeniyle huzurunuzdayız. CHP, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağı olanların partisidir. Bu kararlılığın verdiği güçle ifade etmek isterim ki 'iki büyük eserim' olarak nitelediğiniz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve partimizin kuruluşunun yüzüncü yılında karşınıza, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyen, tüm yurttaşlarımızı kucaklayan demokrasi ve adalet mücadelemiz, ilke ve devrimlerimizin yol göstericiliğinde hedefine ulaşacak. Bu düşüncelerle size ve silah arkadaşlarınıza hayatını kaybetmiş tüm CHP’lilere demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Anıtkabir'deki İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ettiKılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ettiKılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ettiKılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

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