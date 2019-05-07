Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı ardından, bugün parti genel merkezine girişte basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle yapacağı toplantı için genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak" dedi.

