"Antalya dünya markası olacak” Antalya’nın tarım, turizm, iklim konusunda artıları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Antalya aynı zamanda üniversite kenti sanat kenti, entelektüel, birikim kenti, Antalya aynı zamanda çalışanların emek harcadığı bir kent, bir sanayi kenti. Her şey var. Bütün mesele her şeyin olduğu bu Antalya’yı bir dünya markası haline getirmektir. Toprakları Singapur’un iki katı kadar Singapur kadar zengin değil. O zaman ilk 5 yılda hedef koyacağız. Bu hedeflerin tamamı gerçekleşecek göreceksiniz. Neden. Ben Muhittin Böcek’e güveniyorum. Antalyalıların da güvenmesi lazım” dedi.

"Belediyecilik anlayışı"

Saray belediyeciliğinde her şeyin ranta göre yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Birilerine verilir paralar her türlü imkan. Biz de öyle değil. Biz halka hesap veririz, her kuruşun hesabını veririz. Bütün belediye başkan adaylarına söylerim iki şeye dikkat edin. Bir harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz bu çok önemli. Saydam belediyecilik. İki belediye başkanlığın aldığınız andan itibaren bütün belde halkını hangi partiden olursa olsun hepsini kucaklayacaksınız. Hepsine eşit hizmet götürecekseniz. Sadece bir yerde yoksullar varsa pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Onun dışında hiç bir ayrımcılık yapmayacaksınız. Temel felsefemiz budur” şeklinde konuştu.

Zaman zaman eleştiriler yaptığını dile getirerek sözlerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçen salı günü bir fotoğraf gösterdim. Bir kadın bir çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Yanında da Erdoğan’ın fotoğrafı var. Bu gazetelerde yer aldı hiçbir ses çıkmadı. Benim içime acıttı. Böyle bir tablo 21. yüzyılın Türkiye’sinde yaşanıyorsa, benim bu tabloyu geniş kitlelere anlatmam lazım dedim. Salı, Grup Toplantısı’nda bu tabloyu gösterdim. 21 yüzyılın Türkiyesi’nde bir tablo dedim. Geçimin sağlıyor bir kadın yaşamak için ne arıyor dedim çöp kutusunda. Efendim sonra dediler ki bu kadın başka bir kadındır bu kadının 4 atlı apartmanı var şudur budur vesaire vesaire. Kim söylüyor bütün bunları havuz medyasının televizyonları söylüyor. Kadının yüzü görünmüyor fotoğrafta. Bu kadın 21. yüzyılın Türkiye fotoğrafıdır bir gerçektir ve bu gerçeği kimse inkar edemez" ifadelerini kullandı.