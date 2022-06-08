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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek

08.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 60 bin lira manevi tazminat kazandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Aydın, beyanında sert eleştirinin olağan kabul edilmesi gerektiğini fakat Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun, müvekkili Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu kaydeden Aydın, davanın kabulünü istedi.

Kadri Gökhan Sultan ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin eleştiri kapsamında kabul edilmesi gerektiğini, beyanlarında suça konu bir unsur olmadığını savundu ve davanın reddini talep etti.

Avukat Sultan, müvekkili Kılıçdaroğlu'nun Man Adası'na ilişkin beyanlarının da suç olmadığını, bu konudaki açıklamalara hukuki yaptırım verilemeyeceğini söyledi.

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Tekrar söz alan Aydın, Man Adası ile ilgili davaların 5'inin Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini, birinin ise miktar yönünden bozulduğunu anlattı. Aydın, Man Adası ile ilgili iddiaların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunun yargı kararıyla hüküm altına alındığını bildirdi.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Haziran 2021'deki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ERDOĞAN'A AÇTIĞI 5 KURUŞLUK DAVAYA RET

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 28 Eylül 2020 ve 3 Ekim 2020'deki konuşmalarında kullandığı ifadeler nedeniyle açtığı 5 kuruşluk manevi tazminat davası da aynı mahkemede görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Sultan, Erdoğan'ın dava konusu sözlerinin eleştiri niteliğinde olmadığını savunarak, lehlerine manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Erdoğan'ın avukatı Aydın ise siyasetçilerin eş ve ailelerinin siyasete karıştırılmaması gerektiğini belirterek, müvekkili Erdoğan'ın ifadelerinin davacı Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde olduğunu kaydetti ve davanın reddini istedi.

Tarafların beyanlarını dinleyen hakim, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdiğini bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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