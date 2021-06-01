Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, 13 Ekim 2020'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine yönelik sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açtı.

Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna hükmettiği Kılıçdaroğlu'nun 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu bahsi geçen tarihteki grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Telekom bizim tarihimizin önemli yatırımlarından. Bunu aldılar, Hariri ailesine sattılar. Türk bankalarından kredi çekti, götürdü devlete verdi, gitti devlet bankalarına yatırdılar. Hariri ailesinin cebinden beş kuruş para çıkmadı. Ben ödemiyorum dedi, al Türk Telekom da senin olsun dedi. Dünyanın en büyük kazığını yedik. Yapmadılar, alt yapıyı yapmadılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'e kadar da başkan yardımcısıydı Türk Telekom'da. Hortumculuğun başkan yardımcısıydı. İnternet alt yapısı bu kadar yetersizken, sen nasıl kalkar dersin dünyada birinci Çin, ikinci biziz. O görevi bırakacaksın."

(DHA)

