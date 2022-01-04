Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti

Kılıçdaroğlu, "Bunun detaylarını ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada hükümete yüklendi.

Aralık ayındaki döviz kuru oynamaları sırasında "Türkiye tarihinin en büyük soygununun gerçekleştiğini" savunan Kılıçdaroğlu, "Dolar kurunu yükseltenler 18'den sattılar daha sonra 13'ten geri aldılar. Dünyanın parasını kazandılar" dedi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi bu soygunun bütün detaylarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Önerge verdi grup başkan vekillerimiz, bugün görüşülecek. Bu önergeye kim hayır diyorsa, o yolsuzluğun ortağıdır. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bu soygunu da unutmayacağız" diye konuştu.

"Bütün vatandaşlarımın bugün öğleden sonra Meclis TV'yi dinlemelerini isterim" diyen Kılıçdaroğlu, "Soygunun ayrıntıları orada olacaktır" dedi.

"Fahiş fiyata ortam hazırlayan Erdoğan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz" sözlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Demek ki şunu kabul ediyor bir fahiş fiyat var, bunu kim yaptı onu söylemiyor ama bu işin mücadelesini sürdüreceğim diyor. Şu soruyu sormak hakkımız fiyatların fahiş olmasını kim sağladı? Elektriğe zammı dış güçler mi, manavlar mı, polis memurları mı yaptı? Elektrikle cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? Dış güçler mi yaptı bunu? Nasıl ödeyecek vatandaşlar bunu? Elektriğe zam ne demek? Elektriğe zam iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Herkes elektrik kullanıyor. Fahiş fiyata ortam hazırlayan, faiz zammı yapan Erdoğan. Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim deyip halka yalan söyleyen kim? O da Erdoğan!" diye konuştu.

"O rantı size yedirmeyeceğiz"

CHP lideri konuşmasında, İçişleri Bakanlığı'nınİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeline başlattığı özel teftişle ilgili de açıklamalarda bulundu. "Belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı atabiliyorlar. İntikam alacaklar, kimden? Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Senin görevin ne kardeşim, git yakala. Ama yapmıyor, yapamıyor, yok böyle bir şey. İftira atıyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimle görev başına geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sizin feriştahınız gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı bile değil" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı 26 Aralık’ta İBB’de çalışan 557 kişinin terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve tespitlerin olduğunu duyurmuştu. Bakan Süleyman Soylu ertesi gün, "Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var” demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bakanlığa usul ve içerik yönünden sert eleştirilerde bulunmuştu.

DW/BÖ,BK

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