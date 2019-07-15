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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız" dedi.

Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle kişisel Twitter hesabından mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Onlar yetkiyi saraydan alıp halka verdiler ve dediler ki 'hakimiyet bila kaydü şart milletindir'. Cumhuriyet'i kurdular. Onlar cumhuriyetle de yetinmediler, demokrasinin ilk adımını atmak üzere 1946'da 'çok partili yaşama' geçtiler. Bununla da yetinmediler. Onlar, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' şiarından yola çıkarak, sosyal demokrasiyi-sosyal devleti inşa etmeye çalıştılar. Ve bizler, darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Bu hedef onların ve tarihin bize yüklediği sorumluluktur" ifadelerini kullandı.
'DEMOKRASİ ADINA AĞIR BEDELLER ÖDEDİK'
Kılıçdaroğlu'nun darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü kapsamında kaleme aldığı ikinci mesajı ise CHP'nin Twitter hesabından yayımlandı. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin altın tabak içinde sunulmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni acıyla, kanla, gözyaşıyla kurduk. Yeniden bir devlet kurmak için verdiğimiz mücadele, bütün dünyanın saygısını kazandı. Mazlum milletlere örnek oldu. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak da cumhuriyeti kuranların, çocuklarına vasiyetidir. Demokrasiyi oluşturmak, geliştirmek, derinleştirmek kolay değildir. Tarihin her evresinde bunu görürüz. Biz de demokrasi adına ağır bedeller ödedik. Ne yazık ki ödediğimiz bedeller hep darbe dönemlerinden sonra olmuştur" dedi.
'DEMOKRASİ KAHRAMANLARI'
15 Temmuz'un doğrudan bir darbe girişimi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:
"Cumhuriyetimize, demokrasimize, tarihsel birikimimize yapılmış alçak bir saldırıdır. 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi, halkımızın, parlamenterlerimizin ve tüm siyasi partilerin demokrasiye bağlılıkları doğrultusunda kullandıkları 'Direnme hakkı' sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır. Bu nedenledir ki 15 Temmuz, Yüce Meclis'in tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. Sokaklarda şehit olma pahasına, teröristlere direnen, tanklara karşı koyan vatandaşlarımız, yüce Meclis'in çatısı altında toplanarak parlamenter sisteme ve demokrasimize sahip çıkan parlamenterlerimiz, demokrasi kahramanıdırlar."
'KARANLIK NOKTALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMALI'
​Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir daha darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmaması için iki temel koşulun yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bunlardan ilki, demokrasinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesidir. Yani hukuk sistemimizin darbe hukukundan arındırılmasıdır. İkincisi ise darbe girişiminin bütün boyutlarıyla masaya yatırılması ve tüm karanlık noktaların aydınlatılarak gerçekten gün yüzüne çıkarılmasını sağlamaktır" dedi.
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