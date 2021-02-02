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Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Çekilmesi lazım

02.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Çekilmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili olarak, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya seslenerek "Bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı bile bulamadı, çekilmesi lazım" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili konuştu. Çiftçilerle buluşmasında konuya değinen Kılıçdaroğlu, "Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Üniversite hocaları da kabul etmiyor. O hocanın ayrılayım demesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Üniversitelerde bilgi üretilir, gelecek üretilir. Bizler de öğreniriz. Akademik dünyası gelişmiş bütün ülkeler gelişmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nden söz etmek isterim. Orası da bizim üniversitemiz. Boğaziçi'ne girmek kolay değil, çok yüksek puanlar almanız lazım. Gelenekleri vardır. Gelenekler bazen kanunlardan daha güçlüdür. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Üniversite hocaları da kabul etmiyor. O hocanın ayrılayım demesi lazım. Aksi halde orada kaos çıkıyor ortaya.

80 öncesi ve sonrası çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yazık günah değil mi? Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmamalı. Bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı bile bulamadı, çekilmesi lazım."

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROTESTOLAR

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından öğrenciler protestolara başlamıştı. Dün Güney Kampüs önünde Prof. Dr. Melih Bulu'yla konuşmak için bekleyen öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. Kampüse giren polisin sokağa çıkma yasağının başladığı uyarısı yaptığı belirtildi.

İstanbul Valiliği müdahalenin ardından 159 öğrencinin gözaltına altına alındığını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği'nden bu sabah yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığı bildirildi.


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