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Kılıçdaroğlu'dan Can Yılmaz'ın sorusuna cevap: Gözden geçirilecek

19.04.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden kendisine sorulan soruya cevap verdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Girişimcilerimizi ve gelecekteki girişimcilerimizi engelleyen her ne varsa gözden geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'dan Can Yılmaz'ın sorusuna cevap: Gözden geçirilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi. Kafa Dergisi'nden Can Yılmaz'ın tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun cevabı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"GENÇLERİMİZİN ULAŞMASINI SAĞLAYACAK MISINIZ?"

Can Yılmaz'ın "Dünya gençliğinin kolayca ulaşabildiği, elektronik, internet, bilgisayar, otomobil teknolojilerindeki yeniliklere ve ucuzlamaya rağmen, ülkemizde “vergi yükü”nedeniyle, “lüks ve pahalı” olan her şeye gençlerimizin ulaşmasını sağlayacak mısınız? @herkesicinCHP @kilicdarogluk" sorusunu alıntılayarak yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

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"TIKANIKLIKLAR AÇILACAK"

"Can Bey bu mesele önceliklerimizden birisi. Girişimcilerimizi ve gelecekteki girişimcilerimizi engelleyen her ne varsa gözden geçirilecek. Buna sadece vergi değil, girişimcileri sömüren iletişim platformları da dahildir. Tıkanıklıklar açılacak."


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Kemal Kılıçdaroğlu

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