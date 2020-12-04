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Kılıçdaroğlu'dan dikkat çeken açıklamalar: Ailemin ve benim telefonlarım dinleniyor, takip ediliyorum

04.12.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'dan dikkat çeken açıklamalar: Ailemin ve benim telefonlarım dinleniyor, takip ediliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim telefonlarımın eşimin çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi biliyorum. Korumalar var. Ciddi bir tehdit de var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 canlı yayınında Gazeteci Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, öldürüleceği ve yerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun getirileceği iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'TAKİP EDİLDİĞİMİ BİLİYORUM'

Sonuçta gittiğim yerler, kaldığım ev belli. Benim telefonlarımın eşimin çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi biliyorum. Korumalar var. Ciddi bir tehdit de var. Benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. Eğer çıkarı ya da tehdidi yeraltı dünyasından sağlayarak susturabiliriz diye bir arayışa giriyorsa orada demokrasi ve insan hakları bitmiştir. 'Aksi bir şey duymak istemiyorum, aksi bir şey söyleyeni susturacağız' diye düşünüyorlar. Ama bu bizi korkutmaz. Bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok ki. CHP'de binlerce Kılıçdaroğlu var. Aynı şekilde genel başkanlık yapacak, mücadele edecek on binlerce kişi var. Onlar çok kısır ve dar düşünüyorlar, ufukları çok dar. Bir kişiyi ortadan kaldırınca sorunlar çözülür sanıyorlar çözülmez.

'BİLDİĞİMİZ YOLDAN KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ailem de endişe duyuyor, dikkat etmemi istiyorlar. Yapabilecekleri fazla bir şey yok. Ne yapabilirler ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok. Biz her şeye karşın bildiğimiz yoldan kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Temel hedefimiz bu olmalı. Bir yerde ülkenin çıkarı varsa, kişilerin hayatları çok önemli değildir.

Muhtarlar toplantısında söyledim 'CHP iktidar olduğunda rahatlıkla eleştirebilirsiniz.' Türkiye’nin geldiği tabloyu tüm dünya görüyor. Demokrasiyi savunan tüm dünya Türkiye’deki gelişmeleri kaygıyla izliyor. Demokrasi insan hakkıdır. Adil yargılanma insan hakkıdır. Bu hakları insanların elinden alıyorsunuz, 'demokrasi var' diye geziyorsunuz.


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