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Kılıçdaroğlu'dan grup toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'dan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NÜN 3. YILI

Bu cennet gibi vatanda kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük. Bir çocuk bile yatağa aç girmesin diye yürüdük. Bizim dışımızdaki canlıların da hakkı hukuku vardır diye yürüdük. Kalemini satmayan, özgürce yazı yazan gazeteciler için yürüdük. Biz bu yürüyüşü hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Hala aynı noktada mıyız? Hayır. O bizim ilk adımımızdı. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yürürken bir yokuştan çıkıyoruz, Altan Öymen yanımda, yokuşu çıkmak biraz zor. Etrafta çam ağaçları var, kuşlar cıvıldaşıyor, döndüm dedim ki, bu güzel ülkede neden birlikte yaşayamıyoruz. Neden kavga ediyoruz. Siyaset neden bu kadar kirlendi. Aynı talebi. Hakkı hukuku savunacağız. İnsanlık tarihi adalet mücadelesi tarihidir. İnsanlık hep adaleti aramıştır. Gelen bütün peygamberler adalet için gelmiştir. Güzel ahlakı temsil etmek için gelmişlerdir, liyakat için gelmişlerdir. Eğer, insansak, insanlığın hakkını vereceksek, bizim gibi düşünmeyenlerin hakkı vardır diye düşüneceksek, adalet dünyanın ortak paydası olmak zorundadır.

Yürüdüm, hiç kimseyi de davet etmedim. Adalet talebi o kadar yoğun ki, milyonlar eşlik etti. Herkes adalet istiyor. Bugün de herkes adalet istiyor, yarın da herkes adalet isteyecek.

Ayrıntılar geliyor...

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